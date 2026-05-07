Inter che vince si cambia, Chivu rinnova e prepara la rivoluzione in campo: Solet è il primo regalo chiesto a Marotta

Pronto il nuovo contratto per il tecnico rumeno, accordo fino al 2028 con ingaggio ritoccato fino a 3 milioni. Ma questa volta Christian dirà la sua sul mercato, il difensore dell'Udinese è il primo obiettivo

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Una firma quasi in bianco, uno Scudetto da quasi esordiente, ereditando una squadra non “sua”, una finale di Coppa Italia alle porte. Il bilancio di Christian Chivu nel primo anno sulla panchina dell’Inter non può che considerarsi soddisfacente, ma ora viene il bello.

Inter-Chivu, ecco il rinnovo

Perchè i rapporti veramente importanti sono quelli duraturi, e per gettare le basi bisogna che adesso la società nerazzurra ascolti anche i desiderata del tecnico rumeno. Innanzi tutto, il contratto: come riporta la Gazzetta dello Sport. l’accordo è di rivedersi dopo le due partite contro la Lazio per discutere del futuro. Nel giugno dello scorso anno Chivu accettò l’offerta dell’Inter quasi senza trattare, visto che non c’era molto tempo con il Mondiale distante pochi giorni.

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Chivu vuole voce in capitolo

Ora il tempo c’è, e le parti hanno intenzione di fare le cose con calma. Oltretutto Chivu può presentarsi al tavolo della trattativa con credenziali diverse e fare le sue richieste, non tanto economiche quanto tecniche. Il tecnico chiederà giocatori più adatti al suo stile rapido e verticale, e che gli possano consentire di passare anche alla difesa a quattro, senza dover adottare per forza di cose l’ormai canonico 3-5-2.

Le cifre del rinnovo di Chivu

Ma in generale l’Inter ha bisogno di svecchiare la rosa e inserire gente nuova, perché il ciclo è alla fine per molti giocatori. Marotta ha già deciso: per il tecnico, ingaggio ritoccato da 2,1 a 3 milioni, con scadenza nel 2028. Poi la campagna acquisti che nelle intenzioni deve aprire un nuovo ciclo: l’intenzione è costruire una squadra giovane, dinamica e sostenibile, senza perdere competitività.

Inter, il sogno Nico Paz

Il sogno principale resta Nico Paz. Il talento argentino, reduce da stagioni di alto livello, continua a essere uno dei profili preferiti dall’Inter per qualità tecnica, visione di gioco e capacità di incidere tra le linee. Il grande ostacolo resta il Real Madrid, che mantiene il controllo sul futuro del giocatore e potrebbe riportarlo in Spagna. Nonostante questo, i nerazzurri continuano a monitorare la situazione nella speranza di inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio.

Jones, Ndoye e Koné: Marotta al lavoro

Per il centrocampo i nerazzurri osservano anche Curtis Jones del Liverpool. Il centrocampista inglese piace per intensità, duttilità e capacità di giocare sia da mezzala sia in posizione più avanzata. Il suo contratto in scadenza ravvicinata potrebbe trasformarlo in un’occasione di mercato importante. Sul taccuino di Ausilio figurano anche altri nomi come Dan Ndoye e Manu Koné, tutti giocatori ritenuti adatti a rendere l’Inter più rapida e aggressiva nelle transizioni. In particolare Koné è molto apprezzato per forza fisica e capacità di recuperare palloni, anche se su di lui c’è il forte interesse di molte squadre di Serie A.

Inter, Chivu chiede Solet

Ma c’è un nome sul quale Chivu potrebbe “impuntarsi”: si tratta di Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese, considerato uno dei principali obiettivi per rinforzare la retroguardia in vista della stagione 2026/2027. Il francese è diventato una priorità soprattutto perché il club nerazzurro si prepara a una profonda rivoluzione difensiva, con i possibili addii di veterani come Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian.

Solet da tempo nel mirino di Ausilio

Solet piace da tempo alla dirigenza interista. Piero Ausilio lo seguiva già ai tempi del RB Salzburg e il suo nome era stato valutato anche prima dell’arrivo di Yann Bisseck. Dopo l’approdo all’Udinese, però, il centrale francese ha avuto una crescita importante, convincendo definitivamente l’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A.

Solet, la richiesta dell’Udinese

Dal punto di vista tecnico, Solet viene considerato ideale per il sistema di Cristian Chivu. Parliamo di un difensore molto fisico, forte nell’uno contro uno, rapido nelle coperture e con buona qualità nell’impostazione dal basso. L’ostacolo principale resta naturalmente la valutazione economica. L’Udinese chiede circa 25-30 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra considerata elevata dall’Inter anche perché il contratto del giocatore scade nel 2027. I friulani, però, sarebbero disposti a trattare inserendo eventuali contropartite tecniche per abbassare il costo dell’operazione.

Inter, occhio alla Premier League

Attorno al giocatore c’è comunque forte concorrenza. Oltre all’Inter, anche club di Premier League e altre squadre italiane stanno monitorando la situazione. Secondo diverse indiscrezioni, però, i nerazzurri sarebbero in vantaggio grazie ai contatti avviati con l’entourage del difensore e ai buoni rapporti con l’Udinese.