Inter, Guela Doué piano C per la fascia destra: chi è il fratello della stella del PSG che ha preferito la Costa d’Avorio alla Francia

Marotta studia l’alternativa per la fascia destra: mentre la trattativa per Khalaili vive una fase di stallo, i nerazzurri seguono Guela Doué, terzino dello Strasburgo

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È un mercato a ostacoli quello che sta caratterizzando l’estate dell’Inter campione d’Italia. Ancora scottato dalla beffa Palestra, il club di viale della Liberazione non intende farsi trovare impreparato nel caso in cui anche il piano B, Khalaili, dovesse saltare per la resistenza dell’Union Saint-Gilloise. La fiducia resta, ma questa volta i nerazzurri vogliono avere già pronta un’alternativa concreta. Il nome porta a Guela Doué, fratello della stella del Paris Saint-Germain Désiré Doué, che ha scelto di rappresentare la Costa d’Avorio anziché la Francia.

Inter, frenata Khalaili: si chiude a una condizione

Superata la concorrenza del Napoli, l’Inter ha da giorni raggiunto un accordo con il 21enne laterale destro israeliano Khalaili sulla base di un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. La buona notizia è arrivata da Como: Fabregas si è definitivamente defilato dopo aver ottenuto in prestito Yan Couto dal Borussia Dortmund.

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Eppure l’affare non decolla, perché l’Union Saint-Gilloise non arretra di un centimetro, sperando nell’inserimento in extremis di altri club per scatenare un’asta internazionale. Tra Inter e società belga ballano 10 milioni di euro: i nerazzurri hanno messo sul piatto 20 milioni, mentre la richiesta è ferma a 30. E al momento non sono previsti rilanci. L’operazione resta dunque a forte rischio, soprattutto se il club di Bruxelles dovesse continuare a mantenere una posizione intransigente.

Marotta punta Guela Doué: chi è il fratello della stella del PSG

Ventitré anni, 187 centimetri, due gol e sei assist nell’ultima stagione di Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo. Guela Doué piace all’Inter per età, struttura fisica e, seppur meno offensivo rispetto a Khalaili, anche per la capacità di creare occasioni per i compagni, come dimostrano i numeri della sua ultima annata. Cresciuto nel Rennes, dove è arrivato all’età di 8 anni, è uno dei talenti della generazione d’oro dei classe 2002 che comprende giocatori come Camavinga, Soppy e Rutter.

Un percorso condiviso in parte con il fratello minore Désiré Doué, oggi una delle stelle del Paris Saint-Germain campione di Francia, d’Europa e del mondo guidato da Luis Enrique. Chissà, magari un giorno i due fratelli torneranno a giocare insieme, ma per il momento Guela difende i colori dello Strasburgo, che lo ha acquistato nella stagione 2024/2025 per circa 8 milioni di euro. Secondo Sky Sport, il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’Inter ci pensa e a giorni valuterà se sferrare l’assalto.

I Doué come i Boateng: giocano per due nazionali diverse

Come i fratelli Jerome (Germania) e Kevin-Prince Boateng (Ghana), anche i Doué hanno scelto di rappresentare nazionali diverse. Nati ad Angers, in Francia, da madre francese e padre ivoriano, entrambi sono approdati ai Mondiali con due maglie differenti. Guela ha collezionato tre presenze da titolare con la Costa d’Avorio, compresa l’ultima sfida dei sedicesimi contro la Norvegia, mentre il fratello classe 2005 Désiré si sta alternando con Barcola nella corazzata di Deschamps, una delle grandi favorite per la vittoria finale. Ma, prima dell’inizio della rassegna iridata, è stato proprio Guela a prendersi la scena. Nell’ultima amichevole degli Elefanti contro la Francia, il laterale dello Strasburgo è stato il grande protagonista del successo per 2-1 della nazionale africana sui Blues, firmando un gol e un assist.