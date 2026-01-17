Inter: chi è Mlacic, baby talento croato sulle orme di Perisic e Brozovic

Il centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato è un talento precoce che punta a seguire le orme dei grandi croati passati da Appiano.

L’Inter guarda avanti e programma il futuro partendo dalla difesa. Il club nerazzurro ha chiuso per Branimir Mlacic, promettente centrale croato dell’Hajduk Spalato. Un investimento mirato, pensato per ringiovanire un reparto destinato a cambiare volto. per sopraggiunti limiti di età di alcuni elementi. Il suo arrivo a Milano è previsto dalla prossima stagione, quando il restyling diventerà davvero concreto.

Le cifre e la formula dell’affare

Mlacic, classe 2007, resterà a Spalato fino a giugno prima di iniziare ufficialmente la sua avventura nerazzurra. L’operazione si aggira sui 5 milioni di euro più bonus, con un contratto quinquennale già pronto per il giocatore. L’Inter ha voluto anticipare la concorrenza, evitando di ripetere l’errore commesso in passato con Giovanni Leoni. Il giovane difensore era seguito anche da club come Barcellona e Liverpool. Una mossa strategica per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama croato.

Un giovane vecchio: la carriera di Mlacic

Nonostante la giovane età, 18 anni appena, Mlacic è già un punto fermo dell’Hajduk. In campionato ha collezionato 14 presenze, diventando titolare fisso da inizio ottobre. Ha inoltre assaggiato il calcio europeo con tre apparizioni in Conference League. Un ex allenatore delle giovanili lo ha descritto come un veterano per maturità e capacità di apprendimento. Un profilo che unisce personalità, intelligenza tattica e una sorprendente sicurezza nei momenti chiave.

Le caratteristiche del nuovo centrale nerazzurro

Fisico imponente con i suoi 192 centimetri, Mlacic è forte nel gioco aereo ma apprezzato anche per la qualità in impostazione. Legge bene le situazioni difensive e sa gestire il primo possesso. Nell’Hajduk può contare sui consigli di profili esperti come Rebic e Livaja. Ha già affrontato l’Italia con la nazionale U19, giocando 90 minuti contro gli azzurrini. Il suo sogno è affermarsi in una big europea e conquistare la nazionale maggiore. Con l’Inter avrà certamente maggiori chance, anche perché andrà a infilarsi in una tradizione croata già positiva con i precedenti Perisic e Brozovic a spianargli la strada.