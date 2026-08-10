Inter, chi è Roberto Scaglione, miniera d'oro del Genoa: a 16 anni è un predestinato, asta tra nerazzurri e Borussia

Il talento classe 2010 dei liguri è conteso da Inter e Borussia Dortmund: entrambi i club hanno presentato offerte vicine al milione di euro.

Vieira lo portava in panchina a 15 anni. Ora Roberto Scaglione di anni ne ha appena 16 ma il suo nome è già finito sul taccuino di alcuni dei club più attenti ai giovani talenti. Il talento classe 2010, trequartista mancino del Genoa, è al centro di una sfida di mercato che vede protagonisti Inter e Borussia Dortmund. Entrambe le società avrebbero messo sul tavolo un’offerta vicina al milione di euro per assicurarsi uno dei profili più interessanti del vivaio rossoblù.

Chi è Roberto Scaglione

Nato il 4 gennaio 2010 ad Andora, in Liguria, Scaglione è un centrocampista offensivo che predilige la posizione di trequartista. Mancino naturale, possiede una tecnica particolarmente raffinata e una spiccata abilità sui calci piazzati: punizioni, corner e rigori sono alcune delle sue specialità.

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Il suo talento è emerso molto presto. Entrato nel settore giovanile del Genoa all’età di 10 anni, ha seguito anche il percorso delle Nazionali giovanili italiane. Alcuni video dei suoi allenamenti da bambino avevano già attirato l’attenzione per la cura con cui si esercitava sui calci di punizione, arrivando ad allenarsi in casa calciando sopra le sedie e persino palleggiando con le arance, proprio come facevano Pelé e Maradona.

I numeri dell’ultima stagione

Nel campionato 2025/26 Scaglione ha giocato prevalentemente con l’Under 17 del Genoa, totalizzando 22 presenze, 6 gol e 1.711 minuti in campo. Il giovane rossoblù ha avuto anche l’opportunità di misurarsi con un livello superiore, collezionando quattro presenze in Primavera 1.

Una crescita costante che non è passata inosservata nemmeno alla prima squadra. Già nel maggio 2025 Patrick Vieira aveva deciso di inserirlo nell’elenco dei convocati per la sfida di Serie A contro l’Atalanta, quando Scaglione aveva poco più di 15 anni. A 15 anni e 133 giorni, un eventuale ingresso in campo gli avrebbe permesso di diventare il più giovane esordiente di sempre in Serie A (record detenuto ancora da Francesco Camarda).

Il pressing del Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund è tra i club ad essersi mosso con grande anticipo: il club tedesco ha infatti presentato al Genoa una proposta da circa un milione di euro, accompagnandola con un progetto di crescita che prevede inizialmente il passaggio nelle formazioni giovanili e, successivamente, l’avvicinamento alla prima squadra.

Non sarebbe una novità per il Dortmund, da anni particolarmente attento ai migliori prospetti italiani. La società giallonera ha già seguito una strada simile con Samuele Inácio e Luca Reggiani, individuati quando militavano nei settori giovanili di Atalanta e Sassuolo e successivamente portati in Germania.

Dall’Under 15 all’azzurro

La crescita di Scaglione è stata particolarmente rapida anche all’interno del settore giovanile rossoblù. Nella stagione precedente aveva fatto parte dell’Under 15 arrivata fino alla finale scudetto contro la Roma. Successivamente è stato utilizzato soprattutto con l’Under 16, prima di essere aggregato all’Under 17 guidata dall’ex capitano rossoblù Domenico Criscito.

Proprio con l’Under 17 si è messo ulteriormente in evidenza, servendo due assist nell’ultima sfida contro il Sassuolo e risultando tra i protagonisti della partita. Parallelamente, Scaglione è diventato un punto fermo delle Nazionali giovanili italiane. Con l’Under 15 ha raccolto 12 presenze e segnato 6 gol, confermando anche in azzurro le qualità che hanno convinto Inter e Borussia Dortmund a muoversi con decisione.

Tecnica, personalità e capacità di giocare sotto età hanno trasformato Scaglione in uno dei nomi più interessanti della nuova generazione del Genoa. Ora, però, per il giovane trequartista si apre un’altra partita: quella del mercato con una partita apertissima tra Borussia e Inter.

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