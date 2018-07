Inter, chieste informazioni per Guedes

Secondo quanto riporta DepCopeValencia, l’Inter ha chiesto informazioni al Paris Saint-Germain per Gonçalo Guedes.

L’attaccante portoghese ha trascorso la sua ultima stagione in prestito al Valencia e non dovrebbe rimanere a Parigi.

I dirigenti nerazzurri hanno voluto sondare il terreno per la punta classe 1996, ma per ora rimane in vantaggio il Valencia, che sta cercando di racimolare un tesoretto per poi presentarsi al PSG per comprare a titolo definitivo il cartellino del centravanti.

Se l’Inter vorrà arrivare a Guedes dovrà affrontare la concorrenza degli spagnoli e dovrà affondare il colpo il prima possibile.

SPORTAL.IT | 04-07-2018 21:55