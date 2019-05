Inter-Chievo, le probabili formazioni

Si conclude, oggi, la 36a giornata di Serie A. A San Siro, l’Inter ospita il già retrocesso Chievo. Fondamentale, per la squadra di Spalletti, conquistare i tre punti per blindare il terzo posto in classifica.

Senza gli squalificati Brozovic e D’Ambrosio, Spalletti punterà sul 4-2-3-1 con l’inserimento di Cedric in difesa e di Borja Valero a centrocampo. In avanti, spazio a Icardi (con Martinez inizialmente in panchina).

3-4-1-2 per il tecnico dei clivensi Di Carlo che dovrebbe schierare, dal primo minuto, Pellissier (l’attaccante ha appena fatto sapere che, a fine stagione, smetterà col calcio giocato).

INTER-CHIEVO, lunedì ore 20.30

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Barba; Kiyine, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Pellissier. All. Di Carlo

SPORTAL.IT | 13-05-2019 08:14