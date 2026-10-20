Inter, Chivu fa luce sulla sfuriata di Bologna e scaccia l’allarme Champions prima dello Shakthar: Bastoni cancella il passato

Il tecnico svela il retroscena sulla presunta sfuriata contro la squadra nell’intervallo della partita col Bologna. Dal difensore bagno di umiltà sugli obiettivi in Europa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nessuna sfuriata: alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Cristian Chivu chiarisce quanto accaduto durante l’intervallo che l’Inter ha vinto a Bologna, dopo un primo tempo dominato dai rossoblù. Poi il tecnico allenta la pressione sui nerazzurri, seguito a ruota da Alessandro Bastoni, che prova a far dimenticare le ambizioni del passato in Europa.

Inter, Chivu fa luce sulla sfuriata di Bologna

Cristian Chivu era arrabbiato con l’Inter dopo il primo tempo della partita col Bologna, ma nell’intervallo non c’è stata una vera e propria sfuriata. Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar, il tecnico nerazzurro ha fatto chiarezza su quanto avvenuto al Dall’Ara, ribadendo di avere piena fiducia nei suoi giocatori. “Io mi arrabbio come succede a casa – ha dichiarato l’allenatore dell’Inter – perché ho un amore per i giocatori simile a quello che provo per la mia famiglia. Allo stesso modo sorrido o scherzo. L’intervallo è un momento che aiuta gli allenatori a dare istruzioni ma poi è la squadra che deve reagire. L’Inter a Bologna lo ha fatto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Meno pressione sull’Inter

Parlando della gara di domani, fondamentale per non complicare ulteriormente l’obiettivo della qualificazione ai playoff (o magari agli ottavi) di Champions, Chivu ha provato ad allentare la pressione sull’Inter. “Come abbiamo sempre detto, questa competizione è un sogno per tutti noi – ha dichiarato Chivu – Ma dopo due sconfitte è meglio andare un passo per volta: pensiamo a sbloccare la classifica”.

Insomma cheidere all’Inter di vincere la Champions League è solo controproducente in questo momento. “Sull’Inter da anni piovono aspettative che creano pressione – ha aggiunto il tecnico – È un merito della squadra che si è guadagnata credito negli anni, sia in Italia che in Europa. Ma non può essere un dramma nazionale se una partita va male. Sembra che solo l’Inter sia obbligata a vincere e gli altri no. Non lo trovo giusto”.

Bastoni cancella il passato

Alle parole di Chivu fanno eco quello di Alessandro Bastoni, totalmente allineato al suo tecnico sull’argomento Champions League. “Mi pare che dobbiamo tutti tornare con i piedi per terra quando parliamo delle ambizioni dell’Inter”, la frase di Bastoni che cancella la retorica sugli “ingiocabili” che negli scorsi anni ha accompagnato il cammino dei nerazzurri in Italia e in Europa.

“Vincere la Champions League non può essere un obiettivo – ha affermato chiaramente il difensore – non lo era neppure ai tempi in cui raggiungemmo due finali. Guardiamo la realtà, proviamo a vincere questa partita che è molto importante e ridimensioniamo le percezioni”. Bastoni, dunque, prova a cancellare il passato per permettere all’Inter di prendersi il futuro. Vedremo se basterà: non battere lo Shakhtar domani potrebbe complicare di molto le ambizioni dell’Inter, pubbliche o implicite che siano.