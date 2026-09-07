La conferenza stampa prima della sfida con il Real Madrid è incentrata soprattutto su Mourinho e sul passato ma Chivu ammette: “In Champions serve anche fortuna”

E’ il momento della Champions League. Dopo un avvio in campionato che ha confermato le ambizioni dell’Inter, ora arriva il momento di portare lo stesso livello di intensità anche in Europa. Di certo il debutto non è dei più semplici visto che dalla parte opposta ci sarà il Real Madrid con un ex indimenticabile come José Mourinho. Cristian Chivu però non fa passi indietro sulle aspettative per la campagna continentale.

La domanda a Mourinho

Il legame con Josè Mourinho è indissolubile per chiunque sia legato alla storia dell’Inter e ancora di più per Cristian Chivu. La conferenza del tecnico nerazzurro prima della sfida con il Real Madrid non può che riguardare anche lo Special One: “Per me è speciale: mi ha aiutato nel momento più difficile della mia vita e non lo dimenticherò mai”. Ma domani i due saranno avversari e Mou come sempre in carriera ha lanciato i suoi sassolini in vista della sfida: “Ha detto che è strano che l’Inter non abbia vinto la Champions. Bisognerebbe chiedergli se lui desiderasse che l’Inter vincesse. Quello che abbiamo fatto in questi anni è grazie ai dirigenti e ai giocatori che stanno facendo cose importanti”.

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La Champions “bastarda”

La vittoria in campionato dello scorso anno ha eliminato ogni dubbio sulle capacità di Chivu che, al suo arrivo a Milano poco più di un anno fa, portava con s’è anche un carico di incertezze. Ora però i tifosi gli chiedono di fare un passo in avanti anche in Europa: “Con il lavoro e con le idee siamo in una situazione in cui molti pensano che ce la possiamo fare. Ma la Champions è bastarda: bisognare superare alcuni momenti e avere anche un po’ di fortuna. Ma non voglio fare paragoni con le squadre del passato. Noi abbiamo l’obbligo di scrivere delle pagine importanti della storia di questa società”.

La decisione su Dimarco

Federico Dimarco rimane a casa. La decisione era nell’aria ma da qualche ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale. Nella squadra che domani affronterà il Real Madrid ci sarà invece Carlos Augusto. Una scelta che Chivu ha preso di concerto con lo staff medico nerazzurro dopo che il giocatore è uscito dal campo per un problema al ginocchio. Non ci sono problemi per l’esterno anche della nazionale che viene a lasciato a riposo a scopo precauzionale e per evitare che ci possano essere problemi ulteriori. Ancora fuori anche il nuovo acquisto Djed Spence che sta recuperando da un affaticamento muscolare.

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