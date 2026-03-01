Inter, Chivu come Conte: lo sfogo del tecnico rumeno spacca il web

Chivu non ci sta a sentire la narrazione che si fa della sua Inter ed alza la voce lamentandosi di come viene giudicata, è polemica sui social

Archiviato il flop in Europa, l’Inter in campionato resta inarrestabile. Dopo il successo anche contro il Genoa, il tecnico Cristian Chivu invita alla prudenza, respinge l’euforia attorno lo scudetto ma alza la voce lamentando una mancanza di considerazione e di rispetto per quello che sta facendo la sua squadra. I tifosi, dopo le parole del tecnico al termine della gara sui meriti dell’Inter, scatenano una bufera sul web.

Europa amara, dominio in Serie A

La delusione europea, con l’eliminazione contro il Bodø/Glimt e l’addio alla Champions League, non ha scalfito il rendimento interno dei nerazzurri in campionato. In Serie A, la squadra ha assunto un ritmo implacabile: nonostante una partenza complicata (due sconfitte nelle prime tre giornate) il tecnico romeno ha conquistato 67 punti dopo 27 partite, un risultato centrato solo altre due volte nella lunga storia del club. Nel 2023-24 i punti erano stati 72, mentre nel 2006-07, stagione successiva a Calciopoli, addirittura 73.

L’obiettivo doppietta scudetto-coppa Italia

Svanita la prospettiva europea, l’orizzonte si concentra ora sui traguardi nazionali. Chivu fa il punto dell’umore dei giocatori: “La squadra sta bene, nessuno ha mai il muso lungo dopo la Champions. Abbiamo una mentalità vincente e accettiamo sempre la realtà dei fatti con ambizione e voglia di essere competitivi. Certo, abbiamo alti e bassi ma ci prendiamo il buono fatto finora”.

Poi l’affondo verso l’esterno: “I miei ragazzi si mettono sempre in discussione, anche perché tanto non basta mai, visto quello che si crea ogni volta intorno all’Inter: su di noi si fa una narrativa che è lontana dalla realtà, non va mai bene niente e non ci vengono mai dati i meriti da 5 anni”.

L’attacco in conferenza stampa

Post Inter-Genoa, Cristian Chivu ha poi attaccato la stampa: “La narrativa intorno all’Inter è lontana dalla realtà. All’Inter non si dà mai merito di niente, non va mai bene niente di quello che fa l’Inter. Ma noi andiamo avanti e siamo sempre competitivi, cercando di fare le cose bene fino in fondo. Perché accade? Chiedetelo a chi ha qualcosa contro quello che sta facendo questa squadra negli ultimi anni”. Uno sfogo che ha ricordato i lamenti di Conte.

L’ironia di Ravezzani

Su questo si sofferma il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, che su X/twitter scrive: “Però questo vittimismo scuola Conte inizia anche un po’ a stancare….”.

A quel punto sul web si sono scatenati i tifosi: “Chivu ha talmente torto sul trattamento del mondo calcistico Italiano che Inzaghi, in finale di cl, non è finito sul podio degli allenatori migliori della stagione. E ora il bodo sembra l’unica cosa che conta. La realtà, questa sconosciuta.” C’è poi chi scrive: “Chivu all’attacco, strana e improvvisa frecciata verso l’esterno: e quanto stai accusando l’uscita dalla Champions mister…….”

La replica dei tifosi

C’è poi chi insinua: “Quando dico che l’uscita dalla Champions è stato un messaggio di Chivu è perché spero sia così. Una stagione con 4 punte per 2 posti e 3 competizioni non è sostenibile, di fatti ora al derby rischi di averne solo 2 riaprendo la stagione. Il Milan solo per il campionato ne ha 5.” E ancora: “Ecco che riparte l’omelia di questo finto prete rumeno che ha preso 5 salmoni nel culo dal BRODO glik”.

Non si placano gli animi: “La narrativa è quella che fai tu, la realtà è che siete dei ladri della MarottaLeague. Gli unici con due scudetti di cartone. Sul pianeta. Questa è la realtà.” E ancora: “Ma sì dai. Piangiamo un po’. Facciamo un altro po’ di narrativa sui poveri tartassati che devono combattere contro i poteri oscuri che non li vogliono farli vincere.”

E infine: “In realtà è così da ben prima di “questi ultimi anni”. Deriva da tempi in cui l’informazione era in mano al pregiudicato di Arcore e alla dinastia torinese fondata sulle sovvenzioni statali alla loro azienducola.”

