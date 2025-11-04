Virgilio Sport
Inter, Chivu allo scoperto sul dramma umano di Josep Martinez poi a Lautaro dice: "Impara a sorridere"

Il tecnico parla alla vigilia della gara di Champions con i kazaki dell'Almaty, spiega le scelte di formazione e si prende ogni responsabilità

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è la Champions alle porte ma per molti l’avversario di domani, i kazaki del Kairat Almaty, sono poca roba. Non per Chivu che, alla vigilia della sfida di San Siro mette tutti in guardia, sprona Lautaro, si prende le responsabilità di tutte le scelte di formazione e rivela il momento difficile che sta vivendo Josep Martinez.

Chivu chiede un sorriso a Lautaro

Il tecnico rumeno mette le mani avanti: “Ci aspetta una gara non semplice e non ascolto gli altri. Non è mai facile vincere in queste competizioni. Bisogna accettare il fatto che affrontiamo una squadra che ha affrontato quattro turni preliminari. Gli avversari non sono semplici e non manchiamo di rispetto a nessun avversario”. Lautaro non segna ma gioca sempre, Chivu è lapidario: “Se non segna lui segnano altri. Le responsabilità a volte annebbiano i pensieri, gli ho detto: impara anche a sorridere, noi sappiamo chi sei e quanto conti per noi, deve imparare a sorridere. Mi sembra comunmque che siamo ancora la squadra che fa più gol, vale anche per la difesa”.

La polemica sulle formazioni

Chivu non ci sta a sentirsi chiedere perché giocano poco Acerbi, de Vrij e altri: “Bisogna accettare sempre le mie scelte, che sono sempre fatte per il bene della squadra. Mi prendo la responsabilità di tutto quello che faccio, ora si cerca una polemica sul perché gioca l’uno o l’altro, sono mie scelte, certo qualcuno sarà più incazzato perché ha giocato meno ma le mie sono sempre scelte ragionate. Abbiamo subito 12 gol ma 7 sono arrivate in due partite dove si poteva far meglio dal punto di vista mentale non difensivo e poi preferisco vincere 4-3 piuttosto che 1-0. Bisogna saper anche perdere se non sai perdere non sai vincere. Ho un gruppo che lascia a parte l’ego, capisce l’importanza del gruppo e dimentica il cognome che ha sulla schiena: la tempesta arriva sempre ma bisogna sapersi rialzare”

Poi aggiunge: “Possiamo migliorare sempre, ne siamo consapevoli. Vogliamo continuità, dobbiamo accettare che si può cadere, ma che bisogna reagire. Capiterà di nuovo di essere in una tempesta, il calcio in questo è come la vita in generale. Avete cercato di mettere in difficoltà Carlos, mi è piaciuto come ha risposto. E’ un ragazzo maturo, umile e che sa dove vuole arrivare. Questo stiamo cercando di diventare: un gruppo maturo, consapevole che gli anni e le stagioni sono sempre difficili. Bisogna rimanere in piedi durante le tempeste, aspettare che passino perché è bello anche godersi il sole dopo”.

Sull’ipotesi di vedere domani Pio Esposito-Bonny dal primo minuto fa catenaccio: “Ho tutti e quattro gli attaccanti a disposizione domani, è la cosa più importante. Nelle scelte non penso mai alla partita successiva, penso sempre al presente. Per me sono tutti titolari, possono partire dall’inizio. Sono importanti anche quelli che subentrano, è accaduto a Verona nel momento di difficoltà. Qualche energia in più hanno dato. Dovevamo fare delle scelte per ridare un po’ di energia. Lautaro non è un caso: basta vedere come lavora. Siamo la squadra che fa più gol di tutti, nonostante qualcuno tira in mezzo i gol subiti. Io preferisco anche vincere talvolta 4-3”.

Il momento di Josep Martinez

L’ultima riflessione è su Josep Martinez, che è tornato in panchina: “E’ importante integrarlo nel gruppo, vive un momento difficile, più di quanto pensiate, aspetto le indagini, a quanto pare non ha colpe ma intanto una persona non c’è più. Bisogna superare questi momenti anche se non è semplice”.

