Inter, Chivu e l'esterno sfumato in extremis per colpa di Luis Henrique, spunta un retroscena su Chiesa

L’Inter aveva pensato a un esterno offensivo negli ultimi giorni del mercato, ma serviva l’addio di Luis Henrique. Chiesa non era stato sondato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La pausa per le nazionali ha fatto riemergere un retroscena sugli ultimi giorni del mercato dell’Inter, quando la società nerazzurra aveva valutato la possibilità di aggiungere un esterno offensivo alla rosa di Cristian Chivu. L’operazione, però, era legata a una condizione precisa: la cessione di Luis Henrique, che a metà agosto sembrava vicino alla Roma. Il trasferimento del brasiliano non si è concretizzato e di conseguenza non si è aperto lo spazio per un nuovo innesto sulla fascia. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, tra i profili considerati c’erano diversi esterni, ma non Federico Chiesa. Un dettaglio particolarmente interessante considerando la situazione dell’ex Juventus al Liverpool.

Chivu voleva un esterno in più

L’idea dell’Inter negli ultimi giorni di agosto era quella di aggiungere un giocatore offensivo capace di saltare l’uomo e offrire una soluzione diversa sulle corsie esterne. Un profilo che, con l’eccezione di Diouf, non sarebbe stato particolarmente rappresentato nella rosa a disposizione di Chivu. Il progetto, però, era subordinato alle uscite e soprattutto alla partenza di Luis Henrique. Il brasiliano sembrava vicino alla Roma attorno a Ferragosto e la sua cessione avrebbe creato le condizioni economiche e numeriche per intervenire nuovamente sul mercato. Tra i nomi accostati all’operazione erano emersi Leweling e Malick Fofana, mentre un altro profilo considerato era quello di Moussa Diaby, poi tornato al Bayer Leverkusen.

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Luis Henrique blocca il nuovo colpo

La trattativa tra Luis Henrique e la Roma alla fine è saltata e con essa è venuta meno la possibilità di aggiungere un altro esterno offensivo. L’Inter ha quindi chiuso il mercato senza procedere con quell’operazione, anche perché la propria strategia resta legata alle uscite e alla sostenibilità economica degli interventi. Il nome di Luis Henrique diventa così centrale nel retroscena raccontato da Romano: senza la sua partenza, non si sarebbe aperto lo spazio necessario per il nuovo acquisto. A gennaio il discorso potrebbe tornare d’attualità, ma anche in quel caso i nerazzurri dovrebbero prima creare le condizioni attraverso una cessione. La politica del club, infatti, resta orientata alla ricerca di occasioni compatibili con il player trading.

E Chiesa? L’Inter non lo aveva cercato

Il retroscena più curioso riguarda Federico Chiesa. L’esterno italiano, ancora alle prese con una situazione complicata al Liverpool, poteva sembrare sulla carta un profilo naturale per un’Inter alla ricerca di un giocatore capace di creare superiorità numerica. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, però, i nerazzurri non si erano informati sulla possibilità di riportarlo in Italia. Chiesa arrivava da una fase delicata della propria esperienza inglese, dopo un periodo segnato dalle difficoltà nel trovare continuità e spazio. Anche per questo il suo nome poteva alimentare il mercato delle indiscrezioni, ma non rientrava nel percorso seguito dall’Inter negli ultimi giorni della sessione estiva.

Un’occasione che non si è mai aperta

Il caso Chiesa permette quindi di leggere il retroscena in una prospettiva precisa: l’Inter aveva effettivamente valutato un nuovo esterno, ma non era arrivata al punto di aprire una trattativa con l’attaccante del Liverpool. Prima sarebbe dovuta partire Luis Henrique, poi la società avrebbe potuto scegliere il profilo più adatto tra quelli disponibili. L’operazione con la Roma è saltata e l’eventuale nuovo ingresso è rimasto soltanto un’ipotesi. Chiesa, nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi anni e la sua situazione al Liverpool, non è stato sondato dall’Inter secondo la ricostruzione di Romano. Il mercato degli esterni nerazzurri potrebbe quindi riaccendersi a gennaio, ma ancora una volta tutto partirà dalle possibili uscite.