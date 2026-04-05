Inter, Chivu e la gogna mediatica, un altro autogol del tecnico nerazzurro?

Le parole del tecnico rumeno non sono piaciute a molti tifosi che sono rimasti delusi dall'improvviso cambio di comportamento nella comunicazione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha difeso a spada tratta Bastoni e Pio Esposito, ripetendo all’infinito che ci hanno messo la faccia da uomini veri con la maglia della Nazionale nonostante l’eliminazione, il difensore per aver giocato dando tutto nonostante avesse portato le stampelle fino a pochi giorni prima e l’attaccante per aver avuto il coraggio di chiedere a Gattuso di calciare il primo rigore contro la Bosnia. Ci sta. Ma quando Chivu è tornato ad assumere quell’atteggiamento un po’ vittimistico che da qualche tempo caratterizza le sue uscite ecco che è scattata la reazione dei tifosi sui social.

Il cambio di rotta di Chivu

Il tecnico rumeno aveva stregato tutti nella prima parte di stagione, sia per i risultati della sua Inter sia per la sua comunicazione pacata. Ai meriti sportivi, come quello di aver inizialmente rivitalizzato la rosa di Inzaghi, lanciato i giovani come Pio e recuperato alcuni giocatori, sembravano potersi aggiungere anche quelli di uomo di sport lontano da veleni e polemiche. Da Inter-Juve in poi, con la “scivolata” sulla difesa di Bastoni e l’accusa a Kalulu ecco che di pari passo sono crollati sia i risultati (eliminazione dalla Champions e vantaggio in campionato ridotto) che la sua immagine.

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L’ultima uscita del tecnico rumeno

Queste le parole che hanno scatenato il popolo dei social: “Se c’è un clima strano intorno all’Inter? Questo dovete spiegarmelo voi. Vedo, sento, ascolto cose che non hanno a che fare con i valori dello sport. Per fare un esempio, la gogna mediatica che si è creata post Inter-Juve io non l’ho più vista. Se gli episodi sono a favore dell’Inter si tirano sassi, se sono contro l’Inter stanno tutti zitti. Quindi la domanda la faccio io a voi”.

I tifosi si spaccano sul web

Fioccano le reazioni sul web: “Vediamo come tira il vento per gli arbitri con la Roma, sperando che prendano decisioni giuste ed eque per tutte le squadre ,mi auguro che l’Inter non sia nuovamente penalizzata” e poi: “Quello che gira intorno all’ambiente Inter è qualcosa di vergognoso e al limite di ogni moralità, vediamo processi a Bastoni e Esposito dimenticandosi che il calcio è un gioco di squadra e si gioca in 11. L’infamia del web e i leoni da tastiera è una grave piaga a cui abituarsi” e ancora: “Ha ragione Chivu. Dopo ogni big match ormai parte il circo mediatico che non c’entra niente col calcio giocato. Inter-Roma si gioca sul campo, il resto è rumore”

C’è chi osserva acutamente: “Era partito insegnandoci come si sta al mondo, in pochi mesi è arrivato a coprirsi di ridicolo. Una discesa vertiginosa” e anche: “Un altra perla del finto prete Chivu, in realtà come tutti i suoi colleghi nessuno escluso, un grandissimo parac…” e poi: “Per la serie” ipocrisia portami via” ecco a voi le dichiarazioni del falsone”, oppure: “Avreste dovuto insegnare al vostro Mister tante cose, fra le quali le tante protezioni di cui avete avete spesso beneficiato. Da tempo le conferenze di Chivu sono inascoltabili.”

Il web è scatenato: “Ma non era quello incensato perché non parlava di arbitri, non parlava di episodi, non replicava ai colleghi?” e poi: “Onestamente dopo tutte le belle parole di inzio anno sta facendo la figura del pagliaccio” e anche: “Per la prima volta dopo un mese gli è sfuggito di dire a favore…per me rimane disprezzabile (ben più di Bastoni) non tanto per il chiagni e fotti che si rivelerà vincente, ma per le sue dichiarazioni (ipocrite) prima di quella partita e da lui stesso polverizzate dopo” e infine: “Ma come non era il nuovo comunicatore quello che non parlava di arbitri .. con vantaggio in classifica e episodi a favore .. poi eccolo qua il finto pretismo che viene fuori perché è la stampa che ha descritto un mondo e un Mister che e semplicemente uguale a tutti gli altri”