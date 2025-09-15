Inter, Chivu già a rischio esonero? Summit con Marotta ad Appiano, spunta la suggestione Mourinho

Il tecnico chiamato alla svolta a partire dall'esordio in Champions League contro l'Ajax: le 'certezze di Inzaghi' sono crollate, ecco da dove passa la svolta

Nuova Inter, vecchi difetti. Da Inzaghi a Chivu è cambiato zero. Stessi uomini (nonostante i nuovi acquisti) e pure stessi errori. Le voci di un possibile esonero del tecnico romeno iniziano a circolare con una certa insistenza nel capoluogo lombardo, specie dopo il summit con Marotta e Ausilio andato in scena ad Appiano dopo il clamoroso ko per 4-3 con la Juventus. Occhio ai possibili risvolti: spunta la suggestione Mourinho.

Inter, così non va: Chivu a rischio esonero?

L’Inter horror show che si è visto allo Stadium preoccupa tutti, e non solo per il risultato finale. L’ennesima rimonta subita e i gol presi nel finale sono un chiaro segnale di una svolta tecnica che non c’è stata con l’avvento dell’era Chivu rispetto all’ultima gestione Inzaghi. E s’è accesa anche un’altra spia che riguarda lo spogliatoio: la mancata esultanza di Thuram e la risata col fratello sul 4-3 c’entrano qualcosa con le turbolenze estive?

I risultati raccontano di una squadra che dopo sole tre giornate di campionato è già lontana 6 punti da Napoli e Juventus. Ecco, allora, che le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus fanno sorgere una domanda più che lecita: il romeno è l’allenatore giusto per i nerazzurri?

Summit con Marotta ad Appiano: la decisione

Il day after si è rivelato il giorno del punto nave. Chivu, che ha strigliato la squadra per il modo in cui ha gettato al vento la vittoria, ha incontrato prima il ds Ausilio, poi al summit si sono aggiunti Zanetti e Marotta. Al momento le voci dell’esonero sono infondate, del resto – Mondiale a parte – l’avventura del ‘tripletista’ è appena iniziata.

Ma occorre invertire la rotta. Perché quelle “certezze” di cui ha parlato l’allenatore alla vigilia del derby d’Italia non si sono rivelate tali per cui c’è bisogno di cambiare. E di dare spazio ai nuovi acquisti, ovvero alla linea verde voluta da Oaktree. Da Sucic a Bonny, da Luis Henrique a Pio Esposito fino a Diouf. In tal senso l’esordio in Champions con l’Ajax sarà indicativo.

Intanto si fa largo il nome di Mourinho

Secondo i bookmaker, aumentano le probabilità dell’esonero di Chivu entro il 6 gennaio 2026. Lo riferisce Agipronews: le quote crollano e avanza una clamorosa ipotesi, quella del ritorno – entro Natale – di José Mourinho, rimasto al palo dopo l’esonero dal Fenerbahce che gli ha fruttato una lauta buonuscita.

Nelle scorse settimane il nome dello Special One era stato accostato al Nottingham Forest, ma poi l’ipotesi Premier è sfumata. Il condottiero dell’Inter capace di realizzare uno storico triplete resta in attesa di una telefonata, quella di Marotta?