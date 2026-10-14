Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che mazzata questo 3-4 col Bruges, allora questa sindrome da Champions esiste davvero? Che è successo all’Inter che sembra ingiocabile? Partiamo da quel sembra. In realtà Chivu ha affrontato finora solo due big, il Napoli e l’ha spuntata per miracolo e la Roma acciuffata sul 2-2. Servono controprove ma in Champions ci sono già mezze verità. L’Inter deve scendere dal piedistallo. Chivu non è Mourinho, che si trasforma ed entra nella testa dei giocatori ma per ora non è neanche Inzaghi. Fu Simone a riportare l’Inter agli ottavi dopo 10 anni e a trascinarla due volte in finale. Se Chivu vuole ispirarsi a qualcuno, sa con chi farlo.