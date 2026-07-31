Alla vigilia dell’amichevole col Manchester City il tecnico ha ricordato il fuoriclasse scomparso e fatto chiarezza sulle prossime mosse della campagna acquisti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Cristian Chivu si unisce al coro di omaggi a Franco Baresi. Alla vigilia dell’amichevole di Hong Kong tra la sua Inter e il Manchester City il tecnico ha ricordato il fuoriclasse scomparso stamattina, ma ha anche mandato un messaggio a Beppe Marotta sul mercato: il suo è sembrato un ultimatum riguardo alle trattative per Cristian Romero e Curtis Jones.

Inter, anche Chivu ricorda Baresi

“Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio, abbiamo perso una grande icona di questo sport”. Con queste parola Cristian Chivu ha ricordato il fuoriclasse, ex capitano del Milan e dell’Italia, scomparso stamattina all’età di 66 anni. Chivu ha omaggiato Baresi da Hong Kong, nel corso della conferenza stampa programmata alla vigilia dell’amichevole tra l’Inter e il Manchester City.

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Inter, Chivu felice per Stones

Davanti ai giornalisti Chivu ha anche commentato l’ingaggio di John Stones, ex del City arrivato all’Inter a parametro zero, come tanti altri campioni sbarcati in nerazzurro negli ultimi anni grazie al lavoro di Beppe Marotta. “Sono contento dell’arrivo di Stones – ha commentato Chivu – è importante per noi per tante cose. Per la qualità, per la personalità, per il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa”.

Quanto agli altri colpi da mettere a segno, Chivu non si è sbilanciato più di tanto, facendo capire di avere fiducia nella società e sottolineando che c’è ancora tempo per la campagna acquisti. “Al momento ci godiamo chi abbiamo qui – ha detto – stiamo aspettando chi rientrerà dalle vacanze post-mondiali, poi abbiamo di fronte ancora un mese di calciomercato”.

Chivu, il messaggio a Marotta sul mercato

Continuando a parlare di mercato, però, Chivu ha comunque fatto capire che l’Inter necessita di nuovi innesti. “La squadra è competitiva, ma c’è sempre bisogno di giocatori importanti, che ti fanno fare il salto di qualità e che ti permettono di rimanere in linea con le ambizioni di questa società”, ha dichiarato il tecnico, prima di mandare un messaggio a Marotta. “Io chiedo di alzare il livello – ha sottolineato l’allenatore – sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso”.

Chivu, l’ultimatum su Romero e Jones

Cosa intende Chivu per “alzare il livello”? L’interpretazione è abbastanza semplice: il tecnico si aspetta rinforzi davvero in grado di aiutare l’Inter a migliorare e non acquisti “cosmetici”, da completare solo per dimostrare di essersi mossi sul mercato. Tra le righe, con la massima serenità, Chivu ha dunque nascosto un ultimatum per Marotta: gli obiettivi restano Cristian Romero per la difesa e Curtis Jones per il centrocampo, altre soluzioni non aiuterebbero l’Inter ad “alzare il livello”.