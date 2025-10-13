Inter, il coraggio di Chivu: poteva avere Hojlund ma ha voluto tenere Pio Esposito, il clamoroso retroscena

Marotta e Ausilio erano a un passo dal danese poi finito al Napoli per sostituire Lukaku: la volontà dell'allenatore romeno è risultata determinante, ecco com'è andata

C’è chi – vedi Milan con Camarda – i propri talenti li manda in prestito e chi, come l’Inter, preferisci tenerli per puntarci con decisione. Emerge un clamoroso retroscena di mercato sulla permanenza della stellina Pio Esposito in nerazzurro: Marotta e Ausilio avevano in pugno Hojlund, ma poi è arrivato lo stop di Chivu.

Marcato, il retroscena: l’Inter a un passo da Hojlund

La Gazzetta dello Sport ricostruisce quanto avvenuto in estate, nei giorni che hanno preceduto la partenza dell’Inter negli States per il Mondiale per club. Non è certo un mistero che il club di viale della Liberazione fosse a caccia di nuove (e giovani) punte per rinnovare la batteria degli attaccanti alle spalle della ThuLa.

D’altronde, uno dei più grandi limiti della precedente squadra di Simone Inzaghi era rappresentata proprio dalla coperta corta lì davanti, visto che Taremi e Arnautovic non si erano rivelati all’altezza di Thuram e Lautaro. Ecco, allora, l’idea Hojlund, esploso con l’Atalanta e poi smarritosi con la maglia ‘stronca-carriere’ del Manchester United. Da quanto emerso, il danese è stato a un passo dal trasferirsi all’Inter, prima di scegliere il Napoli in seguito all’infortunio di Lukaku.

Perché Chivu ha fermato l’operazione

A fermare l’affare è stato Chivu, che avrebbe chiesto alla società di sfruttare la vetrina del Mondiale per valutare con attenzione il profilo di Pio Esposito. Il gol al River Plate ha fugato ogni dubbio: il classe 2005, esploso in Serie B con la casacca dello Spezia dov’era stato mandato a farsi le ossa, è stato ritenuto pronto al grande salto, per cui Hojlund è sfumato.

Il resto è storia: il più giovane dei fratelli Esposito ha ‘sfruttato’ prima l‘assenza di Lautaro per mettersi in mostra con l’Inter e poi l’infortunio di Kean per conquistare pure Gattuso. Così ‘il pulcino diventato grande’ Pio ha realizzato la prima rete in Serie A contro il Cagliari e a seguire anche il primo sigillo con la Nazionale maggiore nell’ultima sfida contro l’Estonia.

Quanto vale oggi Pio Esposito

La domanda che in tanti oggi si pongono è la seguente: quanto vale oggi Pio Esposito? Partiamo da due certezze: in estate l’Inter ha rifiutato la proposta dell’Atalanta, che puntava a uno scambio alla pari con Lookman, e poi l’offerta choc da 45 milioni del Napoli, che prim’ancora di Hojlund aveva puntato il gioiello nerazzurro. Proprio gli ottimi segnali mostrati in estate a Chivu hanno spinto il club a mollare anche il nigeriano, che ha fatto di tutto per approdare a Milano.

Alla luce dell’exploit, il prezzo del 20enne è ulteriormente lievitato, tuttavia è impossibile quantificare il costo del suo cartellino. Il motivo è semplice: per l’Inter Pio è incedibile. Ed è per questo motivo che ha in mente di blindarlo con un contratto nuovo di zecca. Esposito guadagna circa 300milia euro, ma il nuovo ingaggio potrebbe già superare i 2 milioni di euro.