Inter, Chivu: "Più forti delle ingiustizie", Thuram non ci crede ancora, lo sfogo del web

Pazza Inter non è nata oggi, si sa, ma quella di Chivu sta riscrivendo l’inno nerazzurro. Settima rimonta stagionale: con la Fiorentina era sotto di 1-0 al 90′ ma alla fine ha vinto 2-1 grazie al gol di Thuram e al rigore di Zielinski e proprio i rigori sono al centro del dibattito nel post-gara.
Chivu non ha voluto vedere il rigore
Sul rigore del polacco Chivu si è inginocchiato senza guardare il campo: il boato di San Siro lo ha informato del gol: “Pensavo a quello che avevamo fatto, alle tante occasioni, alla qualità, ai tiri, siamo stati premiati nel non perdere la calma, anche se avessimo perso avrei detto le stesse cose, facendo i complimenti alla squadra Ci sono state delle ingiustizie ma non ci siamo abbattuti”.
E’ la settima rimonta per l’Inter: “Il calcio è questo, basta non abbattersi, non voglio vedere gente che si piange addosso e si lamenta per qualche decisione arbitrale,
Thuram non si capacita
Il finale strepitoso ha cancellato l’amarezza per il rigore negato ma non la sorpresa. Thuram commenta: “Strano, ogni volta in campo l’arbitro pensa che ho simulato perché ho preso giallo a Bologna invece si è visto che anche lì era rigore. Devo continuare a puntare il giocatore e alla fine accade come oggi”.
Le reazioni dei tifosi
“Si gode, ma la questione VAR è grave. Se l’arbitro non avesse fischiato il rigore per l’abbraccio su Thuram sono sicuro che non sarebbe intervenuto ancora. A sto punto toglietelo ed evitatemi il sangue amaro, che sono stanco di subire abomini incorreggibili” e poi: “Dai ormai hanno abolito il Var: Lazio-Parma e Inter-Fiorentina più altri episodi in queste 8 giornate certificano il provvedimento del nuovo corso. Hanno cambiato le regole da un eccesso ad un altro. Prima troppo Var ora poco o niente: l’equilibrio mai…” e anche: “Il calcio di rigore clamoroso non dato da Mariani nonostante lo avesse visto e neppure al Var sta facendo il giro del mondo, questo un duro colpo alla credibilità del calcio italiano purtroppo…”
C’è chi scrive: “Un arbitro che indica il rigore perché vede che è netto, ma poi decide di non assegnarlo, è chiaramente in malafede e deve smettere di arbitrare” e poi: “Il rigore clamoroso non dato su Thuram è una delle robe più vergognose degli ultimi anni, insieme a quello di settimana scorsa. l’Inter vince ancora, e ancora una volta passa in sordina un errore imbarazzante in malafede tra arbitro e Var” e ancora: “La vittoria odierna dell’Inter ha un sapore speciale: battuta non solo la Fiorentina, ma anche questa assurda linea di silenziamento del VAR che sta riscrivendo le regole del calcio”
Il web è scatenato: “Il rigore non dato era netto, quello assegnato è compensazione, si tenevano entrambi, e Thuram nella stessa azione si era già buttato a terra. Mai rigore senza quel precedente e a maglie invertite” e infine: “La società però deve parlare, quello che è successo oggi non può passare inosservato. Mariani che prima sembra darlo poi no, il Var muto.”