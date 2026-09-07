Chivu punge il Napoli e l’arbitro Sozza, battuta velenosa su Lobotka: Real-Inter, la scelta su Dimarco 

In allenamento il tecnico scherza con i suoi giocatori citando il presunto rigore non fischiato sabato a favore dei nerazzurri. Intanto, però, ha dovuto prendere una decisione sul mancino

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Il 3-2 sul Napoli ha portato buonumore in casa Inter e risvegliato la verve polemica di Cristian Chivu: durante l’allenamento di stamattina, il tecnico nerazzurro s’è lasciato andare a una battuta velenosa su Stanislav Lobotka e l’arbitro Sozza, alludendo a un mancato rigore nella gara di sabato scorso con gli azzurri. Quanto al match di domani contro il Real Madrid, l’allenatore ha dovuto prendere una decisione su Federico Dimarco.

Chivu e la battuta al veleno su Inter-Napoli

Nel suo anno all’Inter Cristian Chivu si è fatto conoscere per la sua capacità di allentare la pressione a affrontare ogni sfida con serenità. A queste doti il tecnico rumeno ha però aggiunto anche una certa verve polemica, come dimostrato anche oggi, nell’allenamento mattutino svolto ad Appiano Gentile in vista del debutto di domani in Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho. Durante il torello, infatti, Chivu si è lasciato andare a una battuta velenosa nei confronti del Napoli e dell’arbitro Sozza, direttore di gara del match di sabato scorso contro gli azzurri.

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Chivu e il fallo di mani di Lobotka

Nel corso dell’esercitazione, gli interisti protestano contro Henrik Mkhitaryan, accusato di aver intercettato il pallone con la mano. Chivu, che dirigeva il torello, difende l’armeno e col sorriso sulle labbra dice: “Niente mano, come Lobotka…”. Una battuta, quella dell’allenatore dell’Inter, che si riferisce al rigore chiesto dai nerazzurri nella gara contro il Napoli per un presunto fallo di mani del centrocampista slovacco su cui l’arbitro Sozza e poi il Var avevano sorvolato.

L’episodio era avvenuto nel secondo tempo sullo 0-0, poco prima del vantaggio dei partenopei siglato da Matteo Politano, il che aveva portato i giocatori dell’Inter a intensificare le loro proteste nei confronti della squadra arbitrale.

Real-Inter, la scelta su Dimarco

Dopo le battute durante il torello, però, Chivu ha dovuto prendere una difficile decisione riguardante Federico Dimarco. Il tecnico ha infatti deciso di non portare il laterale mancino a Madrid per la sfida di domani contro il Real, nel giorno del debutto stagionale dei nerazzurri in Champions League. Dimarco stamattina ha svolto l’allenamento in gruppo con i compagni di squadra, ma Chivu ha comunque scelto di escluderlo in via precauzionale dai convocati per la partita del Bernabeu. Un modo per tutelare la salute di Dimarco e anche per dare fiducia al suo sostituto, che sulla carta dovrebbe essere Carlos Augusto.

D’altra parte il turnover è stata una delle chiavi dell’accoppiata scudetto-Coppa Italia della scorsa stagione nerazzurra: Chivu lo sa bene, inoltre non intende rischiare uno dei suoi pilastri per quella che è solo la prima tappa di un cammino in Champions che l’Inter si augura duri il più a lungo possibile.