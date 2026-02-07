Inter, Chivu re del turnover, col Sassuolo si cambia ancora: il club ha deciso il suo futuro

Mentre si prepara la trasferta col Sassuolo, il club nerazzurro ha deciso di rinnovare il contratto al proprio allenatore.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Presente e futuro qualche volta possono coincidere. E’ il caso dell’Inter che nella scorsa estate ha fatto una scelta rischiosa che tuttavia sta dando i suoi frutti. Il club ha deciso che Cristian Chivu è l’uomo giusto per aprire un ciclo. Primo posto in classifica, in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, il gruppo è dalla sua parte e il gioco convince: un mix di fattori la cui conseguenza non può che essere il rinnovo del contratto, con dettagli naturalmente da stabilire. Intanto la squadra si prepara al Sassuolo.

Così contro il Sassuolo: Chivu ha le idee chiare

Cominciamo dall’attualità e dal Sassuolo, ostacolo da aggirare per incrementare il divario sul Milan in attesa che recuperi la gara con il Como. Per la trasferta in Emilia Romagna, Cristian Chivu sta preparando una ricetta ad hoc che prevede ancora altri cambi. Nell’undici che ha in mente il tecnico rumeno ci sono Thuram e Lautaro in attacco: si ricompone, dunque, la coppia titolare che dal primo minuto non stiamo vedendo spesso (solo 3 volte nel 2026). Rimarrebbe fuori Pio Esposito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per il resto, Sommer si riprende il suo posto tra i pali dopo il turno di pausa in Coppa Italia. Davanti al tedesco, il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni. Sulle corsie laterali dovrebbe toccare a Luis Henrique e Dimarco con Sucic, Zielinski e Mkhitaryan. Parte dietro nelle gerarchie Frattesi. Ricordiamo che non sono a disposizione né Calhanoglu né Barella.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

La decisione della società che vuole blindare il tecnico

Qualcuno l’ha definita una sorpresa, in realtà era nell’aria. L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Cristian Chivu. L’accordo attuale tra il tecnico rumeno e il club meneghino ha una scadenza nel 2027. L’allenatore percepisce un ingaggio di 2,5 milioni. A fine stagione, si definirà il prolungamento di un’ulteriore stagione in più, con stipendio ritoccato verso l’alto. Inciderà il modo in cui terminerà l’attuale campionato? Naturalmente sì, in un mondo in cui si è tutti schiavi del risultato. Ma le basi sono solide e la società è decisamente soddisfatta del rendimento della squadra.

Le motivazioni della sceltaP

Ma quali sono le motivazioni alla base di questa scelta? Nonostante la giovane età e la limitata esperienza in prima squadra, l’ex difensore ha dimostrato grande personalità, capacità di gestione del gruppo e forte senso di appartenenza al club. La sua conoscenza dell’ambiente, maturata da giocatore e da allenatore del settore giovanile, rappresenta tuttora un valore aggiunto importante. Inoltre, Chivu ha mostrato di saper lavorare con i giovani e di saper trovare soluzioni nei momenti di difficoltà, come già avvenuto a Parma. Per questi motivi, la società ha deciso consapevolmente di puntare su di lui e proseguire insieme il percorso iniziato.