Inter: Chivu svela il rimpianto col Madrid, poi difende Martinez e bacchetta Diouf e Bonny  

Il tecnico ha rivelato di aver commesso un errore tra la gara col Napoli e quella in casa del Real, ma ha anche parlato della crescita di alcuni dei suoi giocatori

Allenarsi è importante, ma con un calendario serrato come quello dell’Inter anche il riposo conta: lo sa bene Cristian Chivu, che a tal proposito ha rivelato di avere un rimpianto legato alla partita persa a Madrid contro il Real. In una lunga intervista il tecnico ha parlato anche dei suoi giocatori, difendendo Josep Martinez e bacchettando Andy Diouf e Ange Bonny.

Inter, Chivu controcorrente sul riposo

Cristian Chivu si ritiene un allenatore contemporaneo, che ben conosce il valore del riposo e del relax per i giocatori, oltre a quello dell’allenamento. Ecco perché ha introdotto un’abitudine non esattamente comune tra i suoi colleghi, quella di non mandare l’Inter in ritiro prima di una gara importante. “No, non so se ci vuole coraggio, ci vuole comprensione per quello che riguarda il mondo calcio – ha diochiarato Chivu in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio – Non mi piace l’integralismo, mi piacciono le idee nuove per la gestione di una partita. Non alleno per la mia coscienza, ma per i miei ragazzi, per quello che vedo e per la sensibilità che ho in determinate situazioni non aggiungendo cose che potrebbero togliere energia ed entusiasmo”.

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Inter, Chivu e il rimpianto di Madrid

A volte, però, evitare il ritiro non basta. A tal proposito Chivu ha rivelato di avere un rimpianto riguardo alla gara persa in Champions League contro il Real Madrid, disputata dopo la vittoria in rimonta sul Napoli. Allora, secondo il tecnico, avrebbe dovuto osare di più e addirittura esentare l’Inter da qualche allenamento. “Ho sottovalutato quello che abbiamo sprecato sul piano mentale quest’anno col Napoli nel tentativo di recuperare la partita dove eravamo sotto 2-0 – ha dichiarato il tecnico – A Madrid qualcosa durante la partita come energie ci è mancato. Avrei dovuto dare una mezza giornata al gruppo, col senno di poi penso che avrebbe fatto bene a tutti”.

Inter, Chivu difende Josep Martinez

Nel corso dell’intervista Chivu affronta vari argomenti e parla di diversi nerazzurri: tra loro anche Josep Martinez, portiere preso di mira da alcuni tifosi per qualche errore – come quello a Madrid – in questo inizio di stagione. “Tutti hanno bisogno di chilometri, specie i portieri – ha detto l’allenatore – Il giudizio dopo un errore nel calcio diverge da sport come il tennis, centinaia di persone giudicano un errore come fosse la fine del mondo. E non è giusto, il portiere è la persona più predisposta ad essere giudicato per quello che fa in campo”.

Per Chivu, infatti, riprendersi da un errore conta più del non commettere sbagli. “Io guardo come si reagisce dopo un errore, i miei uomini hanno sempre reagito alla grande dopo un errore. E uno come lui che si prende la responsabilità degli errori, mantiene un livello di professionalità importante e si mette a disposizione del gruppo per me è più che pronto”.

Inter, Chivu bacchetta Diouf

Il giocatore a cui Chivu dedica più spazio nell’intervista è Andy Diouf, che il tecnico ha trasformato da centrocampista a laterale a tutta fascia… nonostante i dubbi dello stesso giocatore. Diouf, infatti, ha più volte dichiarato di preferire il centro del campo. “A me non lo ha detto… Non so se lo ha dichiarato, ho imparato che le parole a volte vengono messe fuori dal contesto e si fanno i titoli; ho imparato ma lo sapevo già…”, ha replicato Chivu a Diouf, per il cui impegno ha poi speso parole al miele: “non è predisposto nel fare certe cose in fase difensiva. Ma per l’applicazione, la voglia di giocare e migliorare è da dieci e lode”, ha detto.

Per il francese, però, arriva anche una tirata d’orecchi: “Calcia tanto? Sì, ma deve farlo meglio – le parole di Chivu – A volte va anche sul destro che è una cosa che mi piace, ha padronanza nel piede debole. Deve trovare le soluzioni nell’imbucarsi o nel mettere l’attaccante davanti alla porta o nel dai e vai”.

Inter, Chivu e il messaggio a Bonny

Ai consigli per Diouf Chivu fa seguire poi gli elogi per altri nerazzurri, a cominciare dagli attaccanti. Il tecnico dell’Inter si sofferma in particolare sulla loro energia nel pressing, ma ne cita soltanto tre, dimenticando Ange Bonny. “Lautaro pressa come un matto? Anche Thuram ed Esposito. Hanno capito che fare la pressione in un determinato modo aiuta a recuperare meglio il pallone e a difendere un pelino più alto”. Quello di Chivu sembra un messaggio cifrato al francese, che non ha caso ha giocato meno in questo avvio di stagione: spendersi nel pressing è la via migliore per guadagnare minuti.