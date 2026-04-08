Inter, Chivu rinnova e Marotta detta le regole: nuovo modulo, rivoluzione in tutti i reparti, addio difesa a tre

La corsa Scudetto deve ancora fornire verdetti inappellabili, ma i piani per il prossimo campionato non possono aspettare. E tra questi, la decisione sul tecnico non può che rivestire un ruolo di primaria importanza. L’Inter e Chivu, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero proseguire nel loro matrimonio.
- Inter-Chivu, rinnovo sul tavolo
- Konè e Diaby i primi obiettivi
- Bastoni, un addio da 50 milioni
- Vicario, Gila e Solet: rivoluzione Inter
Inter-Chivu, rinnovo sul tavolo
Il tecnico verrà convocato dal club a stagione conclusa: sul tavolo ci sarà un rinnovo fino al 2028, ma Marotta e Ausilio potrebbero porre una condizione al tecnico rumeno. Scardinare il dogma del 5-3-2: questa è la volontà del club che chiede una svolta tattica per tornare a fare la voce grossa anche in Europa. Secondo i vertici nerazzurri, Chivu dovrà contemplare anche la difesa a quattro nelle alternative tattiche, e per farlo ci vorranno naturalmente i giocatori adatti.
Konè e Diaby i primi obiettivi
I nomi si sprecano: in primis Koné della Roma che darebbe grande forza e dinamismo, poi la “freccia” Diaby che può rientrare in Europa. Sul fronte partenze, il nome più chiacchierato è quello di Bastoni, mentre va ancora definita la situazione Calhanoğlu che rimane nel mirino del Galatasaray.
Bastoni, un addio da 50 milioni
Ma non sarà un mercato di spese pazze: bisognerà cedere per investire, mentre il budget non dovrebbe superare i 40 milioni. In tanti saluteranno, e contribuiranno ad abbassare il monte-ingaggi: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan, per esempio. Bastoni al Barcellona porterebbe in dote almeno 50 milioni, Dumfries ha una clausola da 25, Frattesi ha molto mercato così come Luis Henrique, che non è certo di restare a Milano.
Vicario, Gila e Solet: rivoluzione Inter
Insomma, sarà una vera e propria rivoluzione: in porta si fa sempre il nome di Vicario, in difesa piace tanto Palestra, al centro piacciono Gila e Solet. In attacco ovviamente non si toccano Lautaro Martinez e Pio Esposito, mentre per una buona offerta Thuram potrebbe partire: la stagione dell’attaccante francese è stata molto al di sotto delle aspettative.