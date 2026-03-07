Inter, Chivu rivela come Bastoni sta vivendo i fischi, quando c'è stata la vera svolta e spiazza tutti su Allegri

Il tecnico nerazzurro vuol rompere la striscia no nel derby e, senza Lautaro, si affida a Pio Esposito ed indica nel ko col Napoli lo switch decisivo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è stata un’Inter prima di Napoli, quando i campioni d’Italia in carica si imposero al Maradona, e un’Inter dopo quella gara. Più matura, cresciuta in tutto. Alla vigilia del derby col Milan Chivu indica quale è stata la partita svolta di una stagione che dopo è diventata quasi trionfale in campionato. Il tecnico nerazzurro recupera Calhanoglu e Bonny, deve fare a meno di Lautaro infortunato e aspetta di recuperare Thuram che oggi non era al top.

Le statistiche pro-Milan

Sono quasi due anni che l’Inter non batte il Milan ma per Chivu il momento nero è alle spalle. Non si lamenta stavolta il tecnico rumeno, parla veloce in un italiano sempre più fluido e spiega: “A inizio stagione abbiamo lavorato sull’approccio alle gare e siamo cresciuti su questo punto di vista, loro sono forti, hanno perso sole due partite ed hanno giocatori top ma noi dobbiamo essere sereni. Abbiamo un approccio diverso alle gare perché non sottovalutiamo e non sopravvalutiamo nessuno. Qjuello che conta è la gestione delle gare. Mi aspetto convinzione, consistenza sulle cose buone fatte oggi, senza guardare le statistiche degli ulitmi anni, abbiamo fatto cose buone, abbiamo superato qualche delusione, e mi riferisco al Bodo. Non possiamo cambiare la nostra identità, quello che abbiamo cercato di sostenere dall’inizio. Dobbiamo essere bravi a capire quelli che sono i momenti, senza perdere quello che ci ha permesso di avere buoni risultati”.

Primo derby per Pio, Lautaro dà la carica

Sarà il primo derby per Pio Esposito: “Ha la fortuna di avere compagni che lo aiutano, poi ha una grande cultura del lavoro, sa gestire tutte le voci dall’esterno, e pensare che l’anno scorso era in B. Ci giodiamo le sue caratteristiche e quello che sta facendo”. L’assenza di Lautaro nel derby è una novità: “Sta migliorando, è presente sempre con noi, sta cercando di dare una mano a noi dello staff, si vede la leadership del capitano ma sui 25 della rosa ci sono tanti leader”.

L’elogio di Allegri

All’andata vinse il Milan, rispetto ad allora l’Inter è molto migliorata in tutto: “Dalle sconfitte c’è sempre da imparare, già prima del derby c’era stato uno switch importante, il vero switch però l’abbiamo fatto dopo il ko col Napoli”. Su Allegri solo parole dolci: “Sono l’ultimo che si permette di parlare di lui, ha vinto sei scudetti, abbiamo tutti da imparare da lui, ci sentiamo spesso, è venuto anhe a vedere un allenamento del mio Parma, ha tanto da trasmettere agli altri”.

Come sta Bastoni

Infine capitolo Bastoni, anche domani si prevede che sarà fischiato: “Sono cose che non possiamo controllare, è la conseguenza di quelo che è accaduto, ci dispiace perchè il calcio dovrebbe rimanere un gioco ma lui sa quanto contiamo su di lui, ha dimostrato comunque di fare gare di ottimo livello anche con Lecce e Como nonostante i fischi”.