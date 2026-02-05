Inter: Chivu sbotta contro le critiche, Rabiot e il mercato, bordata al club

Il tecnico nerazzurro risponde per le rime dopo l'ultima provocazione e mette tutti spalle al muro dopo il successo in coppa Italia

La sua parlatina un po’ melliflua e col chiaro accento rumeno a volte può ingannare perché quando c’è da alzare la voce Chivu lo sa fare eccome. Il tecnico dell’Inter non riesce a godersi appieno il successo sul Torino e il passaggio alle semifinali di coppa Italia e sbotta in conferenza stampa dopo le ultime provocazioni.

Il cammino dell’Inter

Nonostante lo scetticismo iniziale l’ex difensore sta andando oltre le aspettative sulla panchina nerazzurra: l’Inter è saldamente prima in campionato, è in corsa per la Champions anche se dovrà passare per i playoff ed è in semifinale di coppa Italia. In più si gode la crescita di Pio Esposito, il boom di Zielinski e i passi avanti anche di chi stava rendendo meno, leggi Diouf.

La domanda che scatena il tecnico

Così quando gli chiedono se la critica si dividerà per questa semifinale che arriverà prima del derby, l’allenatore esplode: “Cioè, arriviamo in semifinale e c’è una critica? Io non capisco proprio più un ca… di calcio. Andiamo in semifinale e questo viene criticato? Noi dobbiamo avere sempre ambizione”.

Chivu ne ha per tutti e risponde anche a una provocazione dalla sponda milanista: “Rabiot dice che senza il Milan faremmo un campionato a parte? Noi vogliamo essere competitivi, dare continuità a quanto di buono è stato fatto fin qui. Andiamo avanti con il lavoro…”.

La confessione sul mercato

Ce n’è anche per la società visto che ammette candidamente che non è arrivato chi aveva chiesto sul mercato: “Una squadra può sempre migliorare, a prescindere dal mercato. Si parla spesso di cosa ci servirebbe: non sempre va a buon fine e a noi va bene così. La società ha provato a fare fino alla fine quello che noi avevamo richiesto, ma il mercato è bastardo e non sempre si riesce. Batteremo colpo su colpo per il cammino di questa stagione”.

Il popolo nerazzurro si schiera con Chivu

Fioccano le reazioni sui social dopo Inter-Torino: “Chivu ogni volta che parla da lezioni di mentalità , competenza e ambizione in un paese che sportivamente è da terzo mondo. Come si fa a criticare dopo una vittoria con la terza squadra solo perché una delle 2 semifinali si disputerà nella settimana del derby? PAZZESCO!” e poi: “Grande mister!! AMBIZIONE SEMPRE! E’ l’unica via. Dei mediocri non ce ne frega niente”.

C’è chi scrive: “Ci sono allenatori con gli attributi, e ci sono Allegri, Conte e Spalletti” e poi: “Mi concentrerei piu sulla dichiarazione dove ha dato una bella spallata alla società, lo hanno lasciato solo, anzi solo “insieme a tutti noi” voltandogli le spalle nel momento di maggiore bisogno” e anche: “Chivu ha centrato il punto! In semifinale e si trova da criticare?! Ma che calcio guardano questi?! Sempre forza e ambizione!”.

Il web è scatenato: “Ha ragione lui. Noi vinciamo e sempre critica. Io non capisco” oppure: “Grande mister avete rotto tutti con questa storia” e infine: “Ma ovvio che è un allenatore vuole giocare il più possibile vuol dire che stai facendo bene. Il problema è che la società deve metterti nelle condizioni di farlo nel migliore dei modi e i pelati non lo stanno facendo, né con Inzaghi né con Chivu”