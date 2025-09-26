Inter, Chivu sbotta in allenamento: il video virale che scatena i tifosi, c'entrano Lautaro e il mercato

Alta tensione ad Appiano Gentile: il commento di un tifoso indirizzato al capitano fa scattare l'allenatore, che perde la testa. Sui social il popolo nerazzurro si divide

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il momento è delicato. Ok il patto società-squadra, ma la serenità non si ritrova da un giorno all’altro. E, così, basta una frase pronunciata da un tifoso a far sbroccare Chivu. Da ex difensore, il tecnico dell’Inter è intervenuto a protezione di Lautaro: la ricostruzione di quanto successo alla Pinetina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter, il duro sfogo di Chivu a difesa di Lautaro

Alta tensione ad Appiano Gentile, dove Chivu si è visto costretto a interrompere l’allenamento di mercoledì in vista della partita col Cagliari per zittire un tifoso. Non era una seduta aperta al pubblico, ma riservata ad alcuni invitati di sponsor e Inter Club: a far scattare il tecnico romeno, generalmente sempre molto garbato e contenuto, è stato il commento di un fan all’indirizzo di Lautaro.

“Adesso fallo anche domenica!” ha urlato il tifoso a un gol realizzato dal capitano. Apriti cielo, Chivu non ci ha visto più: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Altrimenti andate a Milanello!”.

Il video che ha scatenato i tifosi sul web

Il video che immortala la reazione del romeno non poteva non fare immediatamente il giro del web. Pioggia di condivisioni e commenti a raffica. “Un tifoso che va a vedere l’allenamento della propria squadra per criticare è un deficiente e farebbe meglio stare a casa sua. Grande mister” scrive Fabio su Facebook.

“Non vedevo un po’ di interismo dai tempi di Mou. Vai, Cristian” aggiunge Vincenzo. Non la pensa allo stesso modo Remo: “Sinceramente con i miliardi che prendono, le critiche costruttive sono una cosa logica. Chivu incomincia davvero a starmi sui cog…ni”. “Invece di fare chiacchiere, vincete le partite” bacchetta Antonio.

Lautaro e il mercato: le spine di Chivu

A Cagliari si registrerà il ritorno del primo minuto di Lautaro dopo il problema alla schiena che lo ha costretto a saltare l’esordio in Champions con l’Ajax e essere a mezzo servizio nella successiva sfida vinta non senza brividi col Sassuolo. Preoccupa il digiuno del capitano: l’argentino non segna dalla prima di campionato col Torino e ha bisogno di ritrovare gol e fiducia.

Questione mercato: in Sardegna qualche big potrebbe rifiatare. È dunque arrivata l’ora di dimostrare che i colpi messi a segno in estate sono funzionali alla causa. Dumfries lascia spazio a Luis Henrique? L’ex Marsiglia scalpita, ma è insidiato dal veterano Darmian, ex fedelissimo di Inzaghi, ormai recuperato. Sucic è in ballottaggio con Mkhitaryan, in attacco scendono le quotazioni di Bonny, che lamenta un fastidio alla caviglia. Se Thuram dovesse partire dalla panchina, toccherebbe di nuovo a Pio Esposito.