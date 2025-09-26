Inter, Chivu sbotta in allenamento: il video virale che scatena i tifosi, c'entrano Lautaro e il mercato

Il momento è delicato. Ok il patto società-squadra, ma la serenità non si ritrova da un giorno all’altro. E, così, basta una frase pronunciata da un tifoso a far sbroccare Chivu. Da ex difensore, il tecnico dell’Inter è intervenuto a protezione di Lautaro: la ricostruzione di quanto successo alla Pinetina.
Alta tensione ad Appiano Gentile, dove Chivu si è visto costretto a interrompere l’allenamento di mercoledì in vista della partita col Cagliari per zittire un tifoso. Non era una seduta aperta al pubblico, ma riservata ad alcuni invitati di sponsor e Inter Club: a far scattare il tecnico romeno, generalmente sempre molto garbato e contenuto, è stato il commento di un fan all’indirizzo di Lautaro.
“Adesso fallo anche domenica!” ha urlato il tifoso a un gol realizzato dal capitano. Apriti cielo, Chivu non ci ha visto più: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Altrimenti andate a Milanello!”.
Il video che immortala la reazione del romeno non poteva non fare immediatamente il giro del web. Pioggia di condivisioni e commenti a raffica. “Un tifoso che va a vedere l’allenamento della propria squadra per criticare è un deficiente e farebbe meglio stare a casa sua. Grande mister” scrive Fabio su Facebook.
“Non vedevo un po’ di interismo dai tempi di Mou. Vai, Cristian” aggiunge Vincenzo. Non la pensa allo stesso modo Remo: “Sinceramente con i miliardi che prendono, le critiche costruttive sono una cosa logica. Chivu incomincia davvero a starmi sui cog…ni”. “Invece di fare chiacchiere, vincete le partite” bacchetta Antonio.
A Cagliari si registrerà il ritorno del primo minuto di Lautaro dopo il problema alla schiena che lo ha costretto a saltare l’esordio in Champions con l’Ajax e essere a mezzo servizio nella successiva sfida vinta non senza brividi col Sassuolo. Preoccupa il digiuno del capitano: l’argentino non segna dalla prima di campionato col Torino e ha bisogno di ritrovare gol e fiducia.
Questione mercato: in Sardegna qualche big potrebbe rifiatare. È dunque arrivata l’ora di dimostrare che i colpi messi a segno in estate sono funzionali alla causa. Dumfries lascia spazio a Luis Henrique? L’ex Marsiglia scalpita, ma è insidiato dal veterano Darmian, ex fedelissimo di Inzaghi, ormai recuperato. Sucic è in ballottaggio con Mkhitaryan, in attacco scendono le quotazioni di Bonny, che lamenta un fastidio alla caviglia. Se Thuram dovesse partire dalla panchina, toccherebbe di nuovo a Pio Esposito.