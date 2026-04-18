Inter, Chivu: siparietto in diretta con Zenga poi la stoccata ai suoi giocatori

La Champions è già conquistata e lo scudetto si avvicina sempre di più. Tornano i toni distesi in casa Inter dopo il netto successo per 3-0 contro il Cagliari, il tecnico Cristian Chivu ha commentato la prestazione della sua squadra e ha riso e scherzato con Walter Zenga in diretta televisiva a SkySport. Al termine dell’intervista, però, l’allenatore nerazzurro ha evidenziato un aspetto della sua squadra che non condivide.
- Zenga parla a Chivu in lingua rumena
- “Li vedo poco”: la battuta sugli smartphone
- Obiettivo Champions centrato
- Il valore umano del gruppo
Zenga parla a Chivu in lingua rumena
Chivu: “Walter? Ciao Walter!”. Risponde Zenga: “Sì, Cristian, sono Walter. Ciao grande! Volevo dirti…ehm…te la articolo la domanda..e….all’inizio del campionato…eeee…All’inizio avete perso con…”
A quel punto replica Chivu che dice con ironia: “Puoi farla anche in rumeno eh…” Zenga coglie la palla al volo: “Esatto! AM PERDUT NIMPREUNA CUN…”
Chivu risponde stupito in modo euforico: “Nooo. Vabbe’ …” Intanto ride lo studio Sky e Tavelli aggiunge: “Dai, am perdut è milanese però! AHAHAHAHA”. Conclude infine Chivu: “Tanto il tuo rumeno è splendido!”
“Li vedo poco”: la battuta sugli smartphone
Dopo il siparietto in diretta con Zenga, Chivu è stato interrogato anche su come percepisce i suoi calciatori in questa fase decisiva della stagione, Chivu ha risposto con ironia: “I ragazzi li vedo poco sono sempre con la testa bassa”.
Poi ha aggiunto, ampliando il concetto: “Come vedo i ragazzi? Sono sempre tutti a testa bassa con il telefono tra le mani. Io questa la chiamo generazione una mano, perché tutti i ragazzi hanno sempre il telefono tra le mani e con l’altra mano fanno altre cose”.
Obiettivo Champions centrato
Oltre alle battute, c’è poi spazio anche per la soddisfazione sportiva. Grazie alla vittoria contro il Cagliari, i nerazzurri hanno conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League con diverse giornate di anticipo: “Grazie a Dio a cinque giornate dalla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo”
Il valore umano del gruppo
Infine, il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu al termine di Inter-Cagliari ha poi voluto sottolineare le qualità non solo tecniche, ma anche umane della squadra, evidenziando la capacità di reagire alle difficoltà:
“Abbiamo giocatori che hanno anche qualità umane. Questi ragazzi sono stati bravi a lasciarsi alle spalle la stagione scorsa. Loro di hanno messo la fascia e tra alti e bassi hanno sempre reagito, difendendo anche quello che hanno costruito in questi anni”.