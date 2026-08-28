Inter, Chivu spegne le voci di mercato su Lautaro: “E’ il nostro capitano”. E manda un messaggio a Pio Esposito

Il tecnico nerazzurro ribadisce la centralità dell’argentino dopo le indiscrezioni di mercato. Poi parla della concorrenza in attacco e manda un messaggio chiaro al giovane centravanti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lautaro Martinez resta al centro del progetto dell’Inter e Cristian Chivu non sembra avere dubbi sul suo futuro in nerazzurro. Dopo le voci di mercato che hanno accompagnato gli ultimi giorni del capitano, l’allenatore ha voluto ribadire il legame tra il Toro e il club: “Lautaro Martinez è il nostro capitano per l’amore che ha nei confronti dei nostri colori”. Un messaggio netto, accompagnato dalle parole sulla condizione dell’argentino, rientrato alla Pinetina in anticipo dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna.

Chivu: “Lautaro è motivato”

Il tecnico ha parlato anche delle sensazioni avute al rientro dell’attaccante, sottolineandone la voglia di ripartire subito. “L’ho visto motivato e con l’ambizione giusta nonostante la finale Mondiale persa contro la Spagna”, ha spiegato Chivu. Lautaro, secondo l’allenatore, ha cercato di tornare rapidamente a disposizione dell’Inter, presentandosi alla Pinetina prima del previsto. “Ha cercato di essere di nuovo con noi il prima possibile, è tornato alla Pinetina in anticipo. Penso sia quasi pronto per una stagione importante”, ha aggiunto.

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Inter, mercato promosso da Chivu

Il discorso si è poi spostato sul mercato e sui nuovi innesti che hanno aumentato le alternative a disposizione dell’allenatore. Gli arrivi di Stones, Spence e Curtis Jones hanno infatti contribuito ad alzare il livello della rosa e Chivu considera positivo il lavoro svolto dalla società. “Abbiamo condotto un mercato lucido cercando di portare qualità e di alzare il livello in una rosa già forte”, ha spiegato il tecnico. L’obiettivo, ora, è mantenere alta la competitività in ogni reparto.

“Non abbiamo titolari fissi”

Un concetto che Chivu ha voluto ribadire riguarda le gerarchie all’interno della squadra. Il tecnico non vuole infatti concedere garanzie preventive a nessuno, nemmeno ai giocatori più importanti: “Non abbiamo titolari fissi, a noi interessa il livello di competitività della rosa”. Una filosofia che può diventare determinante durante una stagione lunga, nella quale l’Inter sarà chiamata a gestire impegni ravvicinati e una rosa profonda.

Il messaggio a Pio Esposito

Proprio in questo contesto si inserisce Pio Esposito, giovane attaccante che Chivu considera già una risorsa importante. Il tecnico ne ha sottolineato soprattutto l’atteggiamento quotidiano e la capacità di stare dentro il gruppo: “Pio è importante per come sa stare in gruppo, per come si allena e per quello che sa fare in campo”. Un’investitura significativa, anche se senza promesse di un posto fisso. Il messaggio dell’allenatore è chiaro: le gerarchie non sono scritte, ma il giovane centravanti avrà la possibilità di giocarsi le proprie carte.