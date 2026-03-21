Inter, Chivu rompe il silenzio stampa e risponde a Conte: come sta Bastoni, il caso Bonny e il messaggio a Thuram

Il tecnico rumeno si ripresenta dinanzi le telecamere dopo il silenzio stampa annunciato post pareggio con l'Atalanta: il caso Bastoni e la risposta a Conte

Era dal post Inter-Atalanta che Chivu – con la sua dirigenza – aveva ufficialmente iniziato il silenzio stampa. L’episodio della manata Sulemana-Dumfries – con la rete successiva di Krstovic – e il rigore negato a Frattesi – nel contrasto con Scalvini – avevano scatenato la rabbia del tecnico e di tutto l’ambiente nerazzurro. Da lì in poi la decisione di non parlare alla stampa. Inoltre, il tecnico dell’Inter ha quasi sempre evitato di fare conferenze alla vigilia di una gara (tranne quelle obbligatorie di Champions). Quest’oggi, in attesa della gara Fiorentina-Inter, è arrivato invece il colpo di scena: Cristian Chivu è tornato dinanzi alle telecamere.

Chivu parla da squalificato

Negli ultimi minuti di Inter-Atalanta, il tecnico nerazzurro aveva rimediato anche una espulsione. Quest’oggi la società ci ha tenuto a mandare Chivu ugualmente dinanzi la stampa. Spiega l’allenatore: “E’ stata una decisione presa tutti insieme dopo quanto accaduto in campo domenica scorsa. Io preferisco parlare sempre di calcio, non badare a quello che può creare alibi o scuse. Abbiamo fatto qualche errore in quella partita dal punto di vista tecnico e tattico. Ci siamo interrogati su cosa si potesse far meglio, non dobbiamo invece pensare agli errori degli altri perché quelli non possiamo controllarli”.

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L’assenza di Lautaro

Tre partite senza vittorie e con un solo gol solo, si continua a far sentire il peso dell’assenza Lautaro. Il tecnico nerazzurro però riferisce che non è solo questo il motivo del calo dell’Inter: “C’è un po’ di tutto, è una cosa fisiologica durante una stagione avere momenti meno brillanti del solito. Bisogna anche guardare a quello che si è ottenuto. Vediamo il nostro miglioramento e quello che dobbiamo ritrovare dal punto di vista delle energie e dell’ambizione, senza perdere di vista il cammino e il percorso. Nessuno ti regala nulla, bisogna andare a prendersi tutto”.

Il messaggio a Thuram e il problema di Bonny

Tra i problemi in attacco dell’Inter c’è anche Thuram che sta giocando al di sotto delle aspettative. Per il francese, la gara contro la Fiorentina potrebbe essere l’occasione di tornare al gol: “Lui e tutti gli altri possono fare meglio e ne sono consapevoli. Si stanno impegnando tutti i giorni per essere all’altezza della squadra da qualsiasi punto di vista. Non ho più consigli da dare, in un momento in cui tutte le partite diventano finali c’è bisogno che tutti si prendano la responsabilità per diventare la loro miglior versione”.

Il CT della Costa d’Avorio ha parlato di problema ai denti per Bonny. Chivu ci tiene a precisare in conferenza stampa: “Ci sono mille cose che capitano in questi giorni, non si possono dire tutte. Sono cose che accadono, noi siamo qui per sistemarle e trovare situazioni. Lui ha avuto problemi ai denti prima dell’Atalanta, li ha avuti anche questa settimana. Li sistemerà sicuramente la settimana prossima con la sosta”.

Bastoni fermo per infortunio

Per Chivu c’è inoltre la gatta da pelare anche in difesa con il caso Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato escluso dalla lista convocati per la gara con la Fiorentina. Spiega il tecnico: “I ragazzi ora rappresentano l’Inter, poi spero avranno due partite importanti con l’Italia. In questo momento i nostri giocatori pensano all’Inter, a dare il contributo sul percorso in campionato. Quelli che andranno in nazionale avranno modo di preparare la partita al meglio, consapevoli che l’Italia è una squadra forte che può e deve vincere la prima. Bastoni non è convocato per domani, verrà valutato in nazionale perché si presenterà lì”.

La risposta a Conte

Conte ha parlato di pressione sull’Inter, a Chivu viene chiesto in conferenza stampa se la pressione viene percepita o può essere da stimolo per i nerazzurri. Risponde il tecnico nerazzurro: “Il calcio è pressione. Nessuno ha mai tirato fuori le squadre che inseguono, il campionato è ancora lungo e mancano tante giornate. Tutto è possibile. Siamo consapevoli del nostro percorso, di ciò che abbiamo fatto e anche delle ambizioni delle altre squadre che giustamente pensano di essere competitive fino in fondo”.

E infine chiude Chivu: “Noi abbiamo sempre pensato che in palio ci sono 27 punti. In un’era a tre punti tutto è possibile. Noi pensiamo a essere competitivi, a fare bene come fatto finora. Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi, dobbiamo dare ancora più continuità alle nostre ambizioni e al nostro cammino in campionato”.

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