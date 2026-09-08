Inter, Chivu stizzito in tv: promuove la prova di Madrid, ma i tifosi attaccano la sua arroganza e lo accusano di errori gravi

Il tecnico difende la prestazione della squadra contro il Real, ma sui social si è aperto il processo nei suoi confronti da parte dei supporter nerazzurri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non solo Yan Bisseck e Josep Martinez, per i tifosi dell’Inter c’è un altro grande colpevole per la sconfitta dell’Inter in casa del Real Madrid: Cristian Chivu. Dalla presunzione con cui si è avvicinato alla gara alla formazione iniziale fino ai cambi, sono tanti i capi d’imputazione che gli interisti presentano all’allenatore sui social. Lui si dice orgoglioso della prestazione dei suoi, ma in tv non riesce a nascondere un certo fastidio.

Chivu difende l’Inter e sbotta su Martinez

Altro che deluso, Cristian Chivu si mostra felice per la prestazione dell’Inter in casa del Real Madrid al debutto in Champions League, nonostante la sconfitta nerazzurra sia stata favorita dagli errori clamorosi in fase di costruzione di Yann Bisseck e Josep Martinez. “Non sono arrabbiato per la sconfitta, sono felice per il coraggio e la personalità della squadra. Gli errori si fanno, mi interessa come si reagisce”, il commento a Sky Sport di Chivu, che si innervosisce però quando citano il portiere, autore di una buona gara dopo la papera del 2-0 madridista.

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“Martinez? Ma perché dovete nominarlo!”, sbotta Chivu. “Dopo questo errore ha avuto una reazione da portiere di alto livello, è rimasto sul pezzo. Quando si parla di un portiere o di un giocatore interessa come si reagisce, come si tira fuori orgoglio e la fiducia, mi interessa quello”, ribadisce poi l’allenatore nerazzurro.

Chivu troppo presuntuoso per i tifosi

Più di Bisseck e Pep Martinez, è proprio Chivu il responsabile della sconfitta dell’Inter, almeno secondo i tifosi. Durante e dopo la gara, i supporter nerazzurri non hanno fatto sconti al tecnico rumeno, accusato di aver commesso troppi errori, a cominciare dall’idea di affrontare il Real a viso aperto, così come annunciato da Chivu in conferenza stampa.

“Lo schiaffo di stasera sarà salutare… la presunzione si respirava già dalle parole di Chivu sul ‘non snaturarsi’, la partita è una prova di presunzione e spocchia tra il deprimente e il ridicolo, visto che la fai al Bernabeu”, l’accusa di Evad su X. “Vogliamo essere dominanti! 2-0 dopo 20 minuti. Io Chivu non lo sopporto più, si vuole comportare da Dio quando è solo un borioso!”, attacca Pizzi. “Chivu si è montato la testa, ma stasera tornerà alla realtà”, aggiunge Angel. “Non ci insegnerà niente, questo gruppo ha la spocchia nel dna e fa queste figure da anni, non hanno imparato nulla dal 5-0 col Psg, impareranno qualcosa stasera? Ma figurati”, commenta RealFranky.

Chivu, le accuse sulla formazione

Anche sulla formazione iniziale scelta da Chivu i tifosi hanno avuto da ridire. “Barella contro il Napoli, Jones contro il Real: sono scelte così che poi alla fine paghi, caro Chivu”, scrive Rasmus. “Pavard titolare e Bisseck in mezzo a gestire il pallone… Tutto ciò che separa questa squadra dal fare un buon cammino in Champions ha un nome e un cognome: Cristian Chivu. Prima lo accettate meglio è”, il commento di Giamped. “L’errore di Chivu è stato lasciare Stones in panchina e far giocare Bisseck centrale”, aggiunge Lothar. David è d’accordo: “Io invece ancora devo capire Bisseck centrale in una partita come questa”.

Chivu, i cambi sotto processo

Il terzo capo d’accusa, invece riguarda i cambi, soprattutto quello nel finale di Carlos Augusto per Mkhitaryan: per molti tifosi l’Inter avrebbe dovuto buttare nella mischia Pio Esposito. “Chivu mi deve spiegare che cambio è Mkhitaryan per Carlos Augusto alla fine. Non l’ho veramente capito”, chiede ElPrincipe. “Ma esatto, metti Pio Esposito e butta qualche cross dentro almeno”, concorda Kuba. “Per poi mettere Jones esterno pensando fosse più offensiva…”, fa notare Nfeo. “Ma assurdo veramente. Ma perché non ha fatto entrare Pio?”, chiede Ilaria.