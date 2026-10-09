Inter: Chivu replica a Boban sul caso Sucic e difende Calhanoglu dall’accusa di aver tradito la Turchia

Il tecnico risponde all'ex campione che aveva criticato il minutaggio concesso al suo connazionale e spiega perché il regista non ha sia andato a vedere la sua nazionale a Bologna

Alla vigilia della gara col Parma Cristian Chivu fa capire di essere pronto a fare turnover, per preservare i giocatori dell’Inter reduci dagli impegni in nazionale. Ma in conferenza il tecnico ha anche risposto anche a Zvonimir Boban sul caso Sucic e spiegato perché Hakan Calhanoglu non sia andato a sostenere la sua Turchia a Bologna contro l’Italia.

Inter, Chivu prepara il turnover col Parma

Il turnover è un punto fermo della strategia di Cristian Chivu da quando è divenuto allenatore dell’Inter e quindi non suonano come sorprendenti le parole del tecnico, quando annuncia che potrebbero esserci novità nella formazione che domani scenderà in campo contro il Parma. “Non possiamo trascurare i minutaggi fatti dai nazionali – le sue dichiarazioni – non vogliamo metterli a rischio, comprometterne l’integrità fisica. Questi giocatori sono abituati a giocare ogni tre giorni, preferiscono questo agli allenamenti. Dovrò capire il momento, l’avversario e l’equilibrio della squadra. Fino alla prossima sosta giocheremo sempre ogni tre giorni”.

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La replica a Boban sul caso Sucic

Tra le novità potrebbe esserci il debutto tra i pali di Ivan Provedel, al posto di Josep Martinez – “vedremo domani alle 18 le scelte che farò”, ha detto Chivu – mentre Djed Spence verrà convocato per accomodarsi probabilmente in panchina. A centrocampo potrebbe partire titolare Petar Sucic, al centro di un caso questa settimana: Zvonimir Boban si è lamentato dello scarso minutaggio concesso da Chivu al suo connazionale e lo stesso centrocampista ha fatto capire di voler giocare di più, alludendo anche ad un possibile addio a gennaio.

“Sapete che le opinioni di altre persone le commento poco perché sono solo opinioni, però Zvone è un grande per me”, la premessa di Chivu che dopo essere stato stuzzicato sull’argomento dalla sala stampa è passato al contrattacco. “A me risulta che Petar è stato tra i tre centrocampisti più utilizzati l’anno scorso – ha detto l’allenatore – Poi se riduciamo tutto alla titolarità, all’ego personale, allora non fa per me. Per me è importante quello che un giocatore dà, a prescindere da tutto”.

Il messaggio a Sucic

Chivu, però, ha poi spiegato perché Sucic è stato utilizzato meno di quanto probabilmente il giocatore avesse previsto. “Non è stato dimenticato in panchina – ha continuato Chivu – siamo contenti per come è entrato col Monza e a Roma. Era un po’ indietro di condizione, e sappiamo anche perché. Ha perso una settimana di preparazione dopo il Mondiale. Non creiamo polemiche dove non ci sono, per noi è importante”. Infine, il messaggio cifrato diretto al giocatore: “Sappiamo cosa ci potrà dare nel futuro, siamo contenti della sua crescita. Siamo contenti anche della sua umiltà”. Tradotto: se perdi l’umiltà, non saremo più contenti…

La difesa di Calhanoglu

In conferenza, Chivu ha anche fatto il punto sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, tornato ad allenarsi e quindi a disposizione. Il tecnico ne ha approfittato per difendere il regista dalle accuse provenienti dalla Turchia per non essere andato a Bologna a sostenere i compagni di nazionale, impegnati con l’Italia in Nations League. “Il problema sono stato io, mi prendo la responsabilità – ha detto Chivu -. Ci siamo allenati nel tardo pomeriggio, ci tenevo fosse con noi, se no gli avrei dato un permesso. Lui voleva andare in nazionale, ha recuperato in tre settimane. Volevo rimanesse con noi, abbiamo bisogno delle sue qualità”.