L’ex difensore nerazzurro aveva rifiutato l’offerta prima del Mondiale per restare con l'Argentina. Il ct: “Le porte sono aperte”. Chivu lo accoglierebbe subito.

Un ritorno al passato. Javier Zanetti, Riccardo Ferri, Paolo Orlandoni e non solo. Anche Angelo Palombo, Aleksandar Kolarov ed ora pure Walter Samuel potrebbe entrare a far parte del club nerazzurro. Nei mesi precedenti, l’ex difensore aveva scelto di collaborare con l’Argentina, rinunciando alla corte dell’Inter per non lasciare la Nazionale a pochi mesi dal Mondiale. Ora che però la rassegna iridata è alle spalle, lo scenario può cambiare: Cristian Chivu non ha mai smesso di pensare al suo ex compagno e l’idea di riportare “The Wall” a Milano, questa volta nello staff tecnico, resta sul tavolo. Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi ma solo a partire dal 2027. Il perché e tutti i dettagli.

La proposta dell’Inter

Il primo contatto era arrivato prima del Mondiale. L’Inter aveva offerto a Samuel un ruolo al fianco di Chivu, ma l’argentino aveva scelto di rispettare l’impegno preso con Lionel Scaloni e con l’Albiceleste. Una decisione che il commissario tecnico ha raccontato pubblicamente, spiegando quanto fosse stato difficile per il suo collaboratore rinunciare alla proposta nerazzurra.

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“Un altro tema importante è stato il futuro di Walter, una delle figure più influenti dello staff tecnico. “El Cabezón” ci ha già dato un assaggio di ciò che rappresenta la Nazionale lo scorso anno, quando ha ricevuto un’offerta dall’Inter per lavorare con loro ed è rimasto con noi fino ai Mondiali”, ha raccontato Scaloni.

Scaloni: “Le porte sono aperte”

Il futuro di Samuel, dunque, è ancora tutto da decidere. Il suo contratto con la Federazione argentina è in scadenza alla fine del 2026 e l’ex difensore, oggi 48enne, avrebbe intenzione di proseguire il proprio percorso professionale in Europa. Scaloni non nasconde la possibilità di perderlo, pur lasciando aperta ogni porta: “È una dimostrazione della persona che è. È un amico e, se vuole prendere un’altra strada, è giusto che possa farlo. Per ora non ho novità. Le porte sono aperte. L’anno scorso ci aveva detto che sarebbe rimasto fino ai Mondiali ed è logico che ora possa prendere una decisione. Sarebbe una perdita enorme”.

Il ct ha poi ribadito il valore del rapporto con il suo collaboratore: “Walter tiene alla nazionale argentina, ce l’ha fatto vedere quando ha ricevuto una proposta dall’Inter per lavorare con Chivu. È rimasto con noi fino ai Mondiali, e questo la dice lunga sulla sua grandezza. Lo considero importante ma è anche un mio amico: voglio il meglio per lui”.

Una coppia che si ritrova

L’eventuale ritorno all’Inter avrebbe anche un forte valore simbolico. Samuel e Chivu si conoscono da oltre vent’anni e hanno condiviso lo spogliatoio sia alla Roma che a Milano con l’Inter. Nella Capitale hanno giocato insieme nella stagione 2003-04, mentre all’Inter si sono ritrovati dal 2007, costruendo un rapporto destinato a diventare ancora più solido.

In nerazzurro hanno poi vissuto insieme una delle pagine più importanti della storia del club: il Triplete del 2010 con José Mourinho. Ora potrebbero ritrovarsi sullo stesso campo, ma con ruoli completamente diversi.

Esperienza e lavoro sulla difesa

Intanto, Samuel, nello staff di Scaloni, si occupa in particolare della fase difensiva e dei calci piazzati, sia offensivi sia difensivi. Un bagaglio che potrebbe essere prezioso per Chivu, soprattutto considerando le esigenze emerse in questo avvio di stagione.

L’Inter ha infatti incassato 11 gol nelle prime sei partite ufficiali tra campionato e Champions League. Un dato che ha acceso più di qualche riflessione sulla tenuta della retroguardia e che potrebbe spingere il tecnico a rafforzare ulteriormente il proprio staff.

Il possibile ritorno dal 2027

Per ora Samuel resta al fianco di Scaloni. La priorità, prima, era stata il Mondiale e l’ex difensore non aveva voluto interrompere il percorso con l’Argentina. Adesso, però, il capitolo può riaprirsi.

L’Inter aveva già fatto il primo passo e Chivu gradirebbe il ritorno a Milano del suo vecchio compagno. Se il rapporto con la Federazione argentina non proseguirà oltre il 2026, il 2027 potrebbe diventare l’anno del ritorno di Samuel in nerazzurro: non più da difensore, ma da uomo dello staff tecnico.

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