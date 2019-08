Inter, Ciccio Valenti ai critici: Ricordatevi di Alvarez e Rocchi

Bisogna sempre guardarsi indietro, prima di lamentarsi. A chi critica l’Inter per aver svenduto Nainggolan e Perisic e per essere ancora rimasta – al momento – col cerino in mano sul caso Icardi, per non aver completato il mercato con gli uomini che chiede Conte, c’è chi ricorda che in passato la situazione era molto peggiore di quella attuale. Tra questi c’è Giacomo “Ciccio” Valenti, volto noto di Mediaset e dichiarato tifoso nerazzurro, che si dice ottimista per la stagione che sta per partire.

IL TWEET – Valenti su twitter posta una foto di una squadra-tipo dell’Inter di qualche anno fa, quando a parte Handanovic e Zanetti a spiccare erano nomi come Gargano, Kuzmanovic, Schelotto, Guarin, Alvarez e Rocchi e scrive: “Ti ho amata anche così… quando temiamo di non farcela nella vita, abbracciamoci forte e pensiamo ad Alvarez… Mi fido di Conte. Se avesse avuto da ridire su qualcosa l’avrebbe fatto, come in passato. Spero completino il lavoro con attaccante e centrocampista. Vedremo”.

LE REAZIONI – Qualcuno si dissocia: “Dimentichi che abbiamo una rosa non all’altezza x lottare con Napoli e rube. Ma tu ti focalizzi ancora al passato… Dovevamo vincere tutto dentro e fuori dal campo.. ma non hanno specificato in quale vita.. al posto tuo non sarei così entusiasta” o anche: “Di la verità, ti aspettavi un po’ di più da questa dirigenza o credi abbiano fatto il massimo? Il mio pensiero è che si sono basati solo esclusivamente sulla bravura dell’allenatore senza fare questi botti come dicevano”. In tanti però riguardando quella formazione commentano in maniera differente: “Gargano l’avevo proprio rimosso. Tipo Maniche, quelli che proprio cancelli. Bacio grande Ciccio, restiamo uniti” o anche: “Ho rimosso dalla mia memoria per non rischiare danni collaterali”, oppure: “Da far vedere ai criticoni del mercato di quest’anno”. I ricordi fanno rabbrividire: “Guardando quei nomi viene da chiedermi chi l’aveva voluta e costruita quella squadra??? Sicuramente degli incompetenti!” e infine: “Poi criticavano Handa che se ne voleva migrare in Premier. Leggendo questo obbrobrio come lo si poteva biasimare?”.

SPORTEVAI | 24-08-2019 09:54