Inter, Ciccio Valenti: Conte, basta bugie

Ora tocca a lui. Antonio Conte è rimasto al timone dell’Inter nonostare le sfuriate che hanno caratterizzato tutta la stagione dell’Inter e le accuse precise lanciate nei confronti della sua società. Il faccia a faccia con Zhang ha sancito la pace (o la tregua?) e il club nerazzurro è pronto a ripartire come testimoniano le numerose trattative che sono in piedi, dal sogno Messi all’acquisto di giocatori esperti come Kolarov e Vidal. C’è chi però vuol dare un consiglio all’allenatore dell’Inter.

Ciccio Valenti chiede chiarezza a Conte

Si tratta di Giacomo “Ciccio” Valenti. Il conduttore televisivo, fan accanito dell’Inter, pubblica un breve video sul suo profilo twitter e si rivolge a Conte direttamente.

“Conte basta bugie, hai fatto la riunione e va bene, stavolta tu comandi – dice Valenti – non fare come l’altra volta su Eriksen: a te Eriksen non piace, non l’hai fatto giocare con la Lazio, con la Juve e nella finale di Europa League. Vuol dire che non ti piace, non raccontare bugie, io ti sostengo ma tu prendi quelli che vuoi tu. Ci siamo? Poi se sbagli vai a casa, è chiaro”.

La reazione dei tifosi sui social

Fioccano i commenti sui social: “Eriksen non può giocare nel campionato italiano di serie a. Antonio o non Antonio” o anche: “Eriksen piace a tutti gli allenatori ma il nostro non sa come inserirlo nel solo modulo che lui conosce…adesso niente scherzi: Kolarov no, Gagliardini ok ma panchinaro…Kanté assolutamente sì e Bastoni e Barella al centro del progetto”.

I fan non si fidano ancora di Conte

Il web è un fiume in piena: “Hai ragione Ciccio, sempre molto diplomatico. Ero grande ammiratore di Conte, ora però credo che se l’Inter vincerà qualcosa con lui sarà una tantum, non si potrà iniziare un ciclo con chi gioca sempre con lo stesso prevedibile modulo. Spero di sbagliarmi, ma speravo in Allegri” oppure: “Abbiamo giocato la finale con Gagliardini ed Eriksen in panchina soltanto perché Conte voleva fare uno sgarro e dimostrando che si vinceva lo stesso con il suo modulo ! Così tutti avrebbero detto Conte “il mago” .. io ancora ci spero che vada via .. “.

C’è chi scrive: “Mi spiace che la nostra società abbia dato troppo credito alle sclerate di Conte. Stravolta la politica sul mercato per soddisfare le sue bizze. E se poi non vince? E se tra 1 mese va via perchè ha il ciclo? Prepariamoci alla cessione di Eriksen perchè a lui non piace. Deluso”.

Eriksen continua a piacere ai tifosi: “No Ciccio non lo posso accettare. Eriksen DEVE giocare e un allenatore che prende 12mln DEVE sapere come farlo rendere al meglio dato che è tra i migliori nel suo ruolo” e infine: “Kolarov al posto di Kumbulla; Gagliardini al posto di Eriksen; Vidal al posto di Tonali; a me questo allenatore fa orrore!!! piuttosto ridatemi Spalletti!”.

SPORTEVAI | 30-08-2020 10:40