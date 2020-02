Inter, ciclo infernale: Antonio Conte avverte i suoi

Il derby, il Napoli in Coppa Italia, la Lazio e la Juve il primo marzo. Per l'Inter sta arrivando un ciclo di partite importante, decisivo per la stagione: "Sappiamo di affrontare un ciclo di partite importanti contro squadre forti – spiega Antonio Conte -. Il Milan è una di queste. Il derby nasconde delle insidie contro cui bisognerà fare grande attenzione. Come ripeto spesso noi dobbiamo fare il nostro percorso, dobbiamo guardare a noi stessi. Sicuramente dopo la Juventus avremo idee più chiare su quale sarà il percorso. L'importante è che continuiamo a costruire e fare quel che stiamo facendo con umiltà e intensità".

Conte mette in guardia i suoi in vista della partita con i rossoneri: "All’andata eravamo all’inizio, nessuna delle due squadre sapeva che tipo di cammino si sarebbe prospettato. Il Milan vale molto, ma molto di più dei punti che ha in classifica. Ibra ha portato carisma, qualità, consapevolezza e fiducia. Se mi dà fastidio che ci sia? È bello che nelle partite importanti tutti i migliori siano a disposizione".

Eriksen dopo un esordio sotto tono è pronto al suo primo derby di Milano: "È entrato in un mondo nuovo, qui c’è molto più tatticismo rispetto alla Premier, ma lui è un giocatore molto intelligente e siamo molto contenti dei progressi che sta facendo in allenamento. All’Inter, come idea di squadra, cerchiamo di esaltare la qualità del singolo".

Nessun indizio su Handanovic: "Di lui parlerà il medico". Contro i rossoneri è sempre più probabile l'impiego di Padelli.

SPORTAL.IT | 08-02-2020 15:29