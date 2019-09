Inter, ciclo infernale: Antonio Conte fa un annuncio

Sette partite nei prossimi 23 giorni: l'Inter si prepara al primo tour de force della stagione e Antonio Conte mette i guardia i nerazzurri. Il mister salentino annuncia che nelle prossime settimane, quando la squadra affronterà formazioni del calibro di Lazio, Milan e Barcellona, il turnover sarà decisivo: "Cerchiamo di partire con il piede giusto, ci attendono 7 partite in 23 giorni. Dovremo testare tutti i giocatori della rosa e capire se tutti hanno raggiunto un livello ottimale dal punto di vista tattico e fisico".

"Io lavoro con tutti i calciatori – continua Conte – sia nella fase di possesso che di non possesso sull'identità tattica per fare in modo che sia i titolari che chi ha giocato meglio sappia cosa fare quando entra in campo. E' inevitabile che si sta un po' ignorando un aspetto. Penso che l'Inter sia la squadra che ha cambiato più di tutte tra le top. Stiamo parlando di una squadra che ha ceduto dieci giocatori e ne ha presi nove. Quando fai questi cambiamenti devi mettere in conto un periodo di assestamento per tutti, soprattutto per i nuovi, considerando anche che c'è un allenatore nuovo. Questo è un punto interrogativo, stiamo lavorando per far sì che diventi un punto esclamativo e per dimostrare che stiamo assorbendo la stessa identità di calcio. Il tempo giocherà a nostro favore".

La condizione di Lukaku: "Ha capito cosa voglio da lui e cosa rappresenta per la squadra. E' una prima punta e i gol gli ha sempre fatti. Non voglio far paragoni con altri calciatori. Ronaldo, insieme a Messi, è il migliore al mondo, un giocatore che ogni anno fa 40 gol. L'importante è che Romelu giochi per la squadra, poi i gol arriveranno".

La difesa a tre: "Al di là della difesa a tre o quattro credo che dipende da cosa ti chiede l'allenatore. Io a Skriniar e agli altri centrali chiedo di partecipare molto di più alla manovra e di fare qualcosa di importante, di determinare delle giocate. Non solo di fare i difensori, ma di fare uno step in più che sarà importante anche per il loro bagaglio. Chiedo di essere i registi della squadra. Penso si stia trovando bene, sta lavorando con grande entusiasmo. Con me i difensori non appoggiano solo il pallone a Brozovic, devono prendere iniziativa anche con licenza di sbagliare. Quando lo faranno perché cercano la giocata la colpa sarà esclusivamente mia perché lo chiedo io".

SPORTAL.IT | 13-09-2019 15:14