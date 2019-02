Inter, colpo blaugrana per l'estate

L'Inter è già al lavoro per allestire una rosa ancor più competitiva per la prossima stagione. Dopo aver accarezzato il sogno di arrivare a Modric (il croato è ad un passo dal rinnovo con il Real Madrid), ora il club nerazzurro avrebbe deciso di virare su un altro croato, sempre di livello internazionale.

Il nuovo target sarebbe Rakitic, faro del centrocampo del Barcellona del tecnico Valverde. Il 30enne centrocampista ha il contratto in scadenza con il Barça nel giugno del 2021 ma, al momento, il rinnovo è in alto mare (come confermato da Bartomeu, presidente del Barcellona, che, di fatto, ha chiesto al giocatore di restare in attesa). Esiste una clausola rescissoria piuttosto alta (pari a 120 milioni di euro) ma l'Inter punterebbe sulla volontà del giocatore di cambiare aria. L'idea è di risparmiare una cifra importante e di portare a casa un giocatore che farebbe fare il salto di qualità all’intera squadra.

Il duo Ausilio-Marotta potrebbe recuperare il cash necessario da cessioni eccellenti durante la finestra di mercato estiva. Perisic, di fatto, ha già le valigie pronte (l'obiettivo è incassare almeno 40 milioni di euro). L’esterno croato, dopo essere stato ad un passo dall’addio a gennaio, avrà modo di trovare una nuova sistemazione al termine della stagione in corso. Da capire anche le posizioni di altri nerazzurri, come Candreva e Miranda (entrambi vicini a lasciare l’Inter già durante il mercato di riparazione). Qualcuno ipotizza anche una cessione clamorosa, ossia quella di Nainggolan (il belga, ad oggi, sta deludendo in maglia nerazzurra). Rakitic indossa la casacca del Barcellona dal lontano 2014 e ha vinto tutto con la maglia blaugrana. Potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco altrove. L’Inter lo aspetta.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 08:05