Il presidente del Como Suwarso ha avvisato Marotta che non ha intenzione di partecipare ad aste per Chalobah e lascerà tutto nelle mani dell'Inter, che intanto non molla Khalaili

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Prove di pace tra Inter e Como, che dopo i casi Cesc Fabregas e Nico Paz sembrerebbero aver stretto una tregua per Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea finito nel mirino di entrambe le società ma il cui futuro sembrerebbe essere ora nelle mani dei nerazzurri, con il presidente dei Lariani che avrebbe assicurato a Giuseppe Marotta di non voler partecipare ad aste. Intanto i campioni d’Italia continuano a puntare anche Anan Khalaili, per il quale avrebbero avanzato una nuova offerta all’Union Saint-Gilloise.

Fabregas e Nico Paz, i “duelli” che hanno incrinato i rapporti tra Inter e Como

Divise da circa 50km e basta, come tutte le vicine anche tra Inter e Como scorre un’intensa rivalità. Rivalità che tra nerazzurri e lariani, più che affondare le proprie radici sul campo (almeno quella recente), nasce da alcuni “duelli” sul mercato. Duelli tra virgolette, perché in realtà tali non sono quasi mai stati. Il primo riguarda Cesc Fabregas, che dopo la prima positiva stagione in Serie A col Como era finito nel mirino della dirigenza nerazzurra, che aveva scelto lui come erede di Simone Inzaghi senza però fare i conti con i Lariani e, soprattutto, il progetto vincente e a lungo termine del Como che ha convinto lo spagnolo a non cedere alle lusinghe di Giuseppe Marotta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il secondo ha riguardato invece Nico Paz, per il quale l’Inter sembrava disposta a fare follie per convincerlo a vestire nerazzurro dopo essere tornato al Real Madrid. Anche in questo caso però i meneghini non hanno fatto bene i conti con la volontà del trequartista argentino, che di cambiare maglia non aveva alcuna intenzione, tanto che alla fine i Blancos si sono convinti a cederlo nuovamente al Como senza nemmeno attendere che si scatenasse una possibile asta mondiale.

La chiamata di Suwarso e il patto con l’Inter per Chalobah

Due duelli vinti nettamente dal Como, che ora però sembra intenzionato a provare a ricucire i rapporti con l’Inter, passando sempre dal calciomercato. Le due lombarde sarebbero infatti entrambe interessate a Chalobah, anche se questa volta non sembra profilarsi un nuovo duello. Questo perché, stando a Fabrizio Romano, il presidente dei lariani Mirwan Suwarso avrebbe chiamato quello nerazzurro Giuseppe Marotta per comunicargli l’intenzione di non prendere parte ad aste per il difensore del Chelsea, ma di essere interessato a prenderlo solamente qualora l’Inter dovesse abbandonare la pista in maniera definitiva, lasciando di fatto tutto nelle mani dei campioni d’Italia.

Khalaili, nuova offerta dell’Inter

Campioni d’Italia che però intanto hanno l’urgenza di trovare il sostituto di Dezel Dumfries, di recente trasferitosi al Real Madrid. Nelle ultime ore si era chiacchierato di un interesse per Guela Doué del Salisburgo, ma stando a quanto riportato da Spormediaset, l’obiettivo numero uno dell’Inter resta Khalaili, con i nerazzurri che avrebbero presentato una nuova offerta da 23 milioni di euro più bonus all’Union Saint-Gilloise, che però avrebbe già rifiutato ribadendo di volere 30 milioni per l’esterno israeliano. La distanza rimane ma l’impressione è che possa venire colmata, soprattutto se davvero l’Inter dovesse decidere di puntare tutto su Khalaili e non valutare altri profili.