Inter-Como, Fabregas genio o presuntuoso? Le sue parole scatenano i tifosi sul web

In estate era il primo nome tra i candidati alla successione di Inzaghi per la panchina nerazzurra. Poi, il rifiuto di Cesc Fabregas ha cambiato tutte le carte in tavola con l’Inter costretta a virare su Chivu. Proprio nella gara di ieri, è arrivato il faccia a faccia tra i due tecnici. Inter-Como, Chivu contro Fabregas. Lo spagnolo ha subito una fortissima umiliazione, per via del ko per 4-0, ma al termine della gara ha spiazzato tutti nei commenti dinanzi alle telecamere: “Sconfitta pesante ma differenze ridotte tra le due squadre”. Apriti cielo: il discorso del tecnico dei lariani ha scatenato le reazioni dei tifosi sul web. Mai come questa volta, attorno a Fabregas, si è creata una forte spaccatura e sono stati alimentati tanti dubbi sulla vera forza e abilità del tecnico.
- L’impatto degli attaccanti nerazzurri
- I tifosi prendono di mira Fabregas dopo le sue parole
- Gli errori del Como secondo il web
L’impatto degli attaccanti nerazzurri
Fabregas ha riconosciuto la forza offensiva dell’Inter di Chivu: “Ho visto due attaccanti di livello mondiale”. Durante la gara ha valutato eventuali modifiche tattiche, ma ha poi ammesso: “Durante la partita ho pensato di cambiare e fare un altro tipo di pressing per proteggere la difesa. La mia testa mi ha detto di non farlo”.
Una lezione utile per crescere. Il tecnico si è poi soffermato sull’aspetto formativo della sconfitta e ha ammesso: “Penso che questa serata possa farci crescere tanto: non si cresce con i complimenti, con una sconfitta pesante si impara di più e si apprezza tutto meglio. Dobbiamo continuare a lavorare”.
Infine, Fabregas ha indicato il momento di svolta del match: “Nel nostro miglior momento abbiamo subito un gol da palla inattiva un po’ imbarazzante”. Ha poi ammesso il calo finale della squadra: “Dopo il terzo abbiamo mollato, ed è normale vista l’età dei ragazzi”.
I tifosi prendono di mira Fabregas dopo le sue parole
Al termine di Inter-Como, i tifosi sul web hanno preso di mira il tecnico spagnolo: “State uccidendo il calcio. Uno sport dove le idee del proprio allenatore contano più della vittoria, e la gente ci va pure dietro. Peggio dei terrapiattisti, chi ama il calcio odia Fabregas.”
E ancora: “Ho letto quello che ha scritto un milanista, che Fabregas con l’Inter si scansa. In effetti ha perso tutti e tre i match contro i nerazzurri. Ma il genio ha omesso di scrivere che ha perso anche le due partite giocate col Milan”. C’è chi scrive: “Poi Don Cesc Fabregas mi deve spiegare cosa non ha capito dei 6 derby persi dal Demiurgo di Parma…”
Non si placano gli animi sul web: “Fabregas che quando vede l’inter si arrende, tutti gli allenatori di serie A dovrebbero fare così, e rendere grazie alla divinità strabica che governa il calcio in Italia.” E ancora: “Fabregas per il mercato avuto e i giocatori che ha non è tanto più in alto di dove dovrebbe essere. Forse ancora non ti è chiaro che ha giocatori forti.”
C’è chi assolve il tecnico del Como: “Fabregas ha sempre detto di studiare gli avversari, è un reato per il como sbagliare una partita con l’inter? Da come parlate pare che il Como sia ultimo.”
Non per tutti Fabregas è un presuntuoso: “Se ieri avesse vinto il Como, Fabregas sarebbe stato a pari punti con Inter e Roma, però è un coglione perché ha cercato di onorare il gioco del calcio anziché scatenacciarla. Gli è andata male, ma se vi piace guardare il calcio è anche grazie a gente come lui.”
E infine: “La narrazione prevede che oggi Fabregas sia un co… solo perché ha provato a giocarsela con l’Inter anziché ammazzare il giuoco del pallone parcheggiando il pullman, come se non fosse sesto in classifica con una squadra che un anno e mezzo fa giocava ancora in serie B.”
Gli errori del Como secondo il web
Ma quali sono gli errori del Como di Fabregas secondo i tifosi? Spopolano sul web i commenti contro il tecnico dei lariani: “Contro l’inter se giochi basso e aspetti l’errore di quello che perde palla o del portiere vinci facile. Se la affronti giocando perdi 9/10 volte. Non è “fabregas/gasperini si scansano”, semplicemente non vogliono snaturare il loro gioco e rischiano, perdendo spesso male.”
E ancora: “Vedo troppa filosofia sulla sconfitta del Como. Confronti tra Fabregas e Allegri (a che pro?) e allusioni varie. Si sa che i ratti sono più forti del Como, si sa che squadre come quella lariana devono correre rischi per cercare di ottenere qualcosa in più.”
Non si placano gli animi sul web: “Fabregas a me piace un sacco come allenatore, ma deve iniziare a capire che non si deve morire con le proprie idee. Ogni tanto bisogna adattarsi all’avversario se vuoi vincere Altrimenti resti sempre un incompiuto.”
E infine: “Atteggiamento di Fabregas da sconfitto, ben prima di giocarla. Inter notevole ma non puoi affrontarla così, solo lui e Gasperini(ormai una regola…), non gli creano problemi.”