Inter-Como, Bastoni ancora contestato e Ambrosini non ci sta: “E’ ora di finirla”. Barella risponde col gesto alla Totti

Il difensore nerazzurro e della nazionale ancora una volta preso di mira dal Sinigaglia che non perdona la simulazione e il rosso con l’Italia. Barella risponde ai fischi mostrando il numero 4

L’Inter fa un passo importante verso la conquista dello scudetto. La formazione di Chivu reagisce a un primo tempo da incubo sul campo del Como e si prende tre punti che diventano pesantissimi dopo il ko del Milan e il pari del Napoli a Parma. Ma a far discutere è anche il comportamento del pubblico lariano che si scaglia ancora una volta contro Bastoni e riceve una replica piccata da parte di Barella.

Bastoni ancora contestato

Seconda apparizione nel giro di pochissimo tempo al Sinigaglia e seconda contestazione nei confronti di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è diventato un bersaglio da parte dei tifosi di quasi tutte le squadre e a Como sembra ricevere un’accoglienza particolarmente ostile. Il numero 94 nerazzurro è stato accompagnato da fischi sia nel corso del primo sia all’uscita del campo alla fine della prima frazione di gioco. Bastoni continua a a pagare la simulazione nel corso del match con la Juventus che ha portato all’espulsione di Kalulu a cui nelle ultime settimane si è aggiunta anche la rabbia per il rosso rimediato nel playoff dell’Italia contro la Bosnia con gli azzurri che hanno mancato la qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva.

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Lo sfogo di Ambrosini in telecronaca

Il comportamento del pubblico di Como non è passata inosservata anche in fase di commento. Il match del Sinigaglia è raccontato dal telecronista Pierluigi Pardo e dall’opinionista Massimo Ambrosini. Ed è proprio l’ex centrocampista che ha vissuto una carriera in maglia Milan a prendere posizione: “E’ anche ora di finirla, cortesemente”.

Il gesto di Barella al pubblico

Partita dalle grandi emozioni e con tanto in palio per entrambe le squadre. I tifosi del Como speravano nell’impresa dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio ma nella ripresa l’Inter ha completamente ribaltato la situazione. Al 77’ Nicolò Barella è uscito dal campo dopo una prestazione molto convincente e il pubblico del Sinigaglia ha deciso di accompagnare la sua uscita di scena con una bordata di fischi ma il capitano nerazzurro ha reagito e ha mostrato al pubblico il segno 4 come i gol realizzati dall’Inter in quel momento e ha fatto un saluto ironico.