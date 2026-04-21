Inter-Como, formazioni ufficiali: Acerbi, Zielinski, Bonny, le scelte di Chivu

Chivu ha fatto del turnover la sua bandiera, ma nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di stasera contro il Como ridurrà le rotazioni della sua Inter: nelle formazioni ufficiali dovrebbero comparire Acerbi e Zielinski, mentre in attacco Bonny dovrebbe vincere il ballottaggio con Pio Esposito. Fabregas verso il cambio di modulo e il passaggio alla difesa a tre.
Inter-Como, le formazioni ufficiali
Va bene col turnover, ma con lo scudetto ormai in tasca tanto vale schierare l’Inter migliore o quasi per raggiungere la finale di Coppa Italia. Questo il pensiero di Chivu che stasera contro il Como limiterà le rotazioni rispetto al 3-0 di venerdì sera contro il Cagliari. Nelle formazioni ufficiali tornerà il nome di Acerbi, che dovrebbe prendere il posto di De Vrij al centro della difesa, in mezzo ad Akanji e Carlos Augusto: Bisseck va in panchina, Bastoni è ancora a riposo. In porta confermato Josep Martinez.
Ballottaggio Bonny-Esposito
Prevista una novità anche a centrocampo, col ritorno di Zielinski nel ruolo di mezz’ala al posto di Mkhitaryan. Con lui in mezzo al campo anche Barella e Calhanoglu, mentre sulle fasce Chivu è intenzionato a dare fiducia ai titolari Dumfries e Dimarco. In attacco, infine, Bonny è in vantaggio su Pio Esposito per far coppia con Marcus Thuram, inamovibile anche per l’assenza di Lautaro Martinez.
Como: Fabregas cambia modulo
Fabregas, invece, potrebbe addirittura cambiare sistema di gioco per il suo Como e passare alla difesa a tre: una mossa che servirebbe soprattutto ad aumentare i centimetri della squadra lariana e a garantire maggiore copertura sulle palle inattive, grande punto di forza dell’Inter. Ecco allora tre centrali puri nel 3-4-2-1 dei lariani, con Ramon, Diego Carlos e Kempf davanti a Butez. Con questo sistema di gioco Diao sarà chiamato a un lavoro a tutta fascia sulla desta, con Valle che dovrà imitarlo a sinistra. Perrone e Da Cunha i centrali di centrocampo, davanti a loro Nico Paz e Baturina di supporto all’unica punta Douvikas.
Inter-Como: formazioni ufficiali
Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, M. Thuram. All. Chivu.
Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, D. Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha, Valle; Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.