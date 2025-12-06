Inter-Como, le formazioni ufficiali: Chivu scioglie il rebus tra Bonny, Thuram e Pio, la decisione su Morata

L’anticipo più succoso della 14a giornata di Serie A va in scena a San Siro. Inter-Como è un mezzo derby. Chivu contro quel Fabregas che doveva prendere il suo posto sulla panchina nerazzurra, Lautaro contro Paz, la fantasia argentina al potere. Ecco le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali.
- Inter-Como: le formazioni ufficiali
- Zielinski, Thuram: le scelte di Chivu
- Douvikas e Da Cunha: le scelte di Fabregas
Sono state comunicate le formazioni ufficiali, ma prima fotografiamo il cammino delle due squadre. L’Inter ha fin qui collezionato 24 punti, frutto di otto vittorie e tre sconfitte: mandare al tappeto i lariani consentirebbe ai nerazzurri di mettere pressione al Napoli, impegnato domani sera con la Juventus, e al Milan che gioca lunedì col Torino.
Sono, invece, 24 i punti messi in cassaforte dal Como per un bilancio di sei successi, sei pareggi e un solo ko. Diciannove i gol fatti, sette quelli subiti.
Nessun dubbio in merito al sistema di gioco: avanti col 3-5-2. Davanti a Sommer, che rientra dopo aver lasciato il posto a Josep Martinez in coppa Italia, cco il terzetto difensivo composto da Akanji, ormai inamovibile, Acerbi, che ha vinto il ballottaggio con Bisseck, e Bastoni. Sulle corsie laterali la novità è rappresentata da Carlos Augusto, chiamato a rimpiazzare l’infortunato Dumfries sulla destra e che ha vinto il ballottaggio con Diouf e Luis Enrique, mentre non si discute Dimarco a sinistra.
Sulla linea mediana agiranno Barella, Calhanoglu e Zielinski, che sta attraversando un gran momento di forma. In attacco si registra l’atteso ritorno della ThuLa, Thuram al fianco di Lautaro.
Il Como conferma il 4-2-3-1 . Fabregas punta ancora su Douvikas: Morata nuovamente in panchina. Ballottaggio vinto da Da Cunha su Caqueret in mezzo al campo e da Moreno su Valle sull’out mancino della difesa.
- Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu
- Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.