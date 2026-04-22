Inter-Como, moviola: Acerbi la fa franca, le proteste sul rigore, l’episodio al 94’

La prova dell’arbitro lombardo Sozza a San Siro nel ritorno della semifinale di coppa Italia analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset Cesari

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ottima prova dell’arbitro Sozza a San Siro nella semifinale di coppa Italia: il fischietto lombardo non sbaglia praticamente niente nonostante le proteste delle due squadre su alcuni casi dubbi. Vediamo cosa è successo.

Inter-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ Acerbi trattiene Douvikas al limite dell’area, i due finiscono a terra ma per il direttore di gara è fallo del giocatore greco. Al 27′ altro duello tra Acerbi e Douvikas, questa volta in area di rigore: rischia ancora il difensore nerazzurro nel trattenere per la maglia l’avversario.Al 60′ timide proteste dell’Inter per un possibile tocco con la mano in area su un colpo di testa di Carlos Augusto da calcio d’angolo: tutto regolare per arbitro e Var.

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Il rigore negato

Al 61′ graziato Bonny Bonny per un intervento falloso su Van der Brempt che meritava il giallo. Al 73′ Perrone su cross di Barella tocca con la mano con il braccio leggermente staccato dal corpo: Sozza e VAR lasciano correre. Primo e unico giallo al 94′, è per un fallo di frustrazione di Perrone su Thuram. Finisce 3-2 per l’Inter.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Mediaset, Graziano Cesari che a Canale 5 spiega: “Sull’episodio di Douvikas lanciato contro Acerbi, in cui Sozza ha fischiato fallo in favore dell’Inter, ha ragione Sozza, perché Douvikas trattiene la maglia di Acerbi prima. Sembra una decisione strana, ma non lo è. Successivamente, nel contrasto in area, si trattengono entrambi, quindi anche lì decide bene”.

Poi aggiunge: “In occasione del 2-1 di Calhanoglu, Bonny va a terra, ma non impedisce la visuale e il movimento del portiere, si gira solo per guardare se la palla è entrata. Al minuto 68 l’Inter chiede un rigore per fallo di mano di rigore di Perrone, ma la distanza è ravvicinata e il braccio non va mai verso il pallone. Voto a Sozza? 10+”.

Chi è l’arbitro Sozza

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Inter-Como di coppa Italia- dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento ma ultimamente non sta sbagliando un colpo. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can. Il designatore l’ha scelto per parecchi big-match l’anno scorso e in stagione ha esordito anche in Champions. Ultima uscita in A per Inter-Roma.

I precedenti con le due squadre

Con i nerazzurri il Il bilancio era di 7 vittorie e 2 sconfitte, un solo incrocio con i lariani che con l’arbitro lombardo vinsero 3-0 a Lecce.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi con Marcenaro IV uomo, Doveri al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Perrone a tempo scaduto.