Inter-Como, moviola: Di Bello si perde quasi tutto per strada, troppi errori

La prova dell’arbitro brindisino Marco Di Bello a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Inter-Como: il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese. Ultime uscite deludenti in Roma-Parma prima e Cagliari-Parma poi e continui alti e bassi. Quest’anno in A aveva diretto in precedenza solo Como-Cremonese, Juve-Udinese, Parma-Atalanta e Napoli-Atalanta in A, vediamo come se l’è cavata a San Siro.

I precedenti con le due squadre

Nei 15 incroci col fischietto brindisino i nerazzurri avevano vinto 11 volte e pareggiato 4, con i lariani sette precedenti (3 vittorie, 2 pari e 2 ko).

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Bianchini con Piccinini IV uomo, Gariglio al Var e Guida all’Avar , l’arbitro ha ammonito Perrone, Diego Carlos e Akanji.

Inter-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ Lautaro si lamenta per una trattenuta in area di Diego Carlos poi è lui a commettere fallo, fischiato dall’arbitro. Il Toro non ci sta, calcia via il pallone ma non viene ammonito. Al 43′ Bastoni cade però dopo un contrasto con Perrone. Per Di Bello è ammonizione ma il replay mostra come l’argentino del Como abbia preso prima la palla e poi la gamba. Al 46′ graziato Diego Carlos che commette una scorrettezza su Thuram, poi scalcia Lautaro: solo ammonito ma ha rischiato il rosso.

Al 49′ proteste del Como che chiede invano il giallo per Calhanoglu dopo un brutto intervento su Rodriguez. Al 64′ viene annullato il gol col mancino di Dimarco per l’evidente fuorigioco di Barella all’inizio dell’azione anche se è passato parecchio tempo prima della conclusione della manovra. All’88’ giallo per Akanji per fallo su Diao. Dopo il recupero Inter-Como finisce 4-0.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Luca Marelli. Il talent di Dazn parte dalla ripresa: “Manca subito un’ammonizione per imprudenza per Calhanoglu che interviene all’altezza della caviglia su Rodriguez”. Poi aggiunge: “Sul gol annullato a Di Marco Di Bello poteva decidere prima sul fuorigioco ma il Var non poteva intervenire”.