Inter-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Como di Serie A 2025-26, 14a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Inter–Como promette scintille nella 14a giornata della Serie A 2025-26: si gioca sabato 6 dicembre 2025 alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. È un vero big match tra terza e quinta in classifica: Inter a quota 27 punti in 13 gare (9 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte; 28 gol fatti, 13 subiti), Como a 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta; 19 gol segnati, 7 incassati). Nerazzurri reduci da una striscia solida, lariani nella loro miglior partenza di sempre, difesa granitica e identità di gioco matura.

Probabili formazioni di Inter-Como

A San Siro si va verso un’Inter fedele al 3-5-2: con Dumfries ai box e Darmian in dubbio, l’assetto sulle corsie potrebbe premiare Carlos Augusto a destra e Dimarco a sinistra, mentre in mezzo Barella, Calhanoglu e Zielinski garantirebbero regia e inserimenti. Dietro, il terzetto dovrebbe vedere Akanji con Bisseck e Bastoni. Davanti, coppia di riferimento Martinez–Thuram. Il Como, senza Dossena e Goldaniga, dovrebbe confermare il 4-2-3-1: coppia centrale verso Ramon–Diego Carlos, con Smolcic e Valle ai lati; in mediana equilibrio affidato a Perrone e Da Cunha. Sulla trequarti, accelerazioni di Addai e qualità di Paz e Rodriguez a supporto di Douvikas. Poche squalifiche attese: eventuali ballottaggi sulle fasce restano un’opzione fino all’ultimo.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas.

Gli indisponibili di Inter-Como

Qualche grattacapo per entrambe: l’Inter dovrebbe fare a meno di spinta e copertura sulla destra, con Dumfries out e Darmian in dubbio; possibile gestione tra difesa e fasce. Nel Como pesano le assenze in retroguardia: fuori Dossena e Goldaniga, mentre Sergi Roberto è verso il recupero ma con cautela. Al momento non si registrano squalifiche rilevanti.

Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Di Gennaro (frattura al polso), Dumfries (infortunio alla caviglia), Palacios (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Como – Infortunati: Sergi Roberto (infortunio alla coscia), Goldaniga (infortunio al tallone), Dossena (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva da un filotto convincente con quattro successi nelle ultime cinque, unica macchia il ko nel derby. Il Como conferma solidità: tre vittorie e due pareggi senza subire gol in tre gare, con un 5-1 esterno che racconta fiducia e qualità nelle transizioni.

Inter ok ok ok ko ok Como ok x x ok ok

Inter

Inter–Fiorentina 3-0; Verona–Inter 1-2; Inter–Lazio 2-0; Inter–Milan 0-1; Pisa–Inter 0-2.

Como

Como–Verona 3-1; Napoli–Como 0-0; Como–Cagliari 0-0; Torino–Como 1-5; Como–Sassuolo 2-0.

L’arbitro di Inter-Como

Direzione di gara affidata a Marco Di Bello; assistenti Imperiale e Bianchini, IV Piccinini, VAR Gariglio, AVAR Guida. In questa Serie A 2025-26 Di Bello ha diretto 4 gare: 3 rigori assegnati, 17 ammonizioni e 1 espulsione. Media cartellini 4,5 a partita e mano ferma in area: possibile impatto sul ritmo e sui duelli in mezzo.

Statistiche interessanti

È una sfida dal sapore storico e tattico. L’Inter domina i precedenti recenti con il Como, fino a sfiorare un primato assoluto, e vanta una striscia aperta di clean sheet contro i lariani. A San Siro i nerazzurri hanno costruito un fortino: dopo l’unico tonfo datato 1950, il resto è stato quasi solo trionfo. Ma questo Como è diverso: miglior partenza di sempre in A, identità forte e numeri da grande per possesso e recuperi offensivi, quasi in parallelo ai meneghini. Focus sui leader: Lautaro insegue una tappa simbolica della sua avventura in A e potrebbe trovare la prima gioia personale contro i lariani; dall’altra parte Paz è già uomo copertina, tra gol, assist e una soglia statistica importante a portata di mano. In mezzo, una chiave del match: ritmo, pressing alto e gestione del pallone. Il dettaglio dei dati racconta una partita che potrebbe decidersi su episodi, piazzati e precisione nelle scelte nell’ultimo terzo.

L’ Inter ha vinto le ultime nove sfide di Serie A col Como con complessivo 20-2: a un passo dal proprio record di successi di fila contro un’unica avversaria.

ha vinto le ultime nove sfide di Serie A col con complessivo 20-2: a un passo dal proprio record di successi di fila contro un’unica avversaria. Nerazzurri con cinque clean sheet consecutivi nei match di A contro i lariani (parziale 14-0): una delle serie più lunghe in corso.

Al Meazza, dopo il 1-2 del 1950, l’ Inter ha infilato 13 vittorie di fila col Como : percentuale casalinga altissima nei confronti storici.

ha infilato 13 vittorie di fila col : percentuale casalinga altissima nei confronti storici. Dopo lo 0-1 col Milan , i nerazzurri rischierebbero due ko lombardi consecutivi in A per la prima volta dal 2013/14.

, i nerazzurri rischierebbero due ko lombardi consecutivi in A per la prima volta dal 2013/14. Como imbattuto nei derby lombardi del torneo (2 pari) e a caccia di tre risultati utili di fila intra-regionali come non accadeva dal 1986/87.

imbattuto nei derby lombardi del torneo (2 pari) e a caccia di tre risultati utili di fila intra-regionali come non accadeva dal 1986/87. Avvio nerazzurro da 27 punti in 13: solo nel 2022/23 ne fecero meno nello stesso tratto dall’era Champions moderna.

Miglior start di sempre per il Como in A: 24 punti in 13 gare (6V, 6N, 1P) e chance di toccare le 7 vittorie nelle prime 14.

in A: 24 punti in 13 gare (6V, 6N, 1P) e chance di toccare le 7 vittorie nelle prime 14. Possesso e pressing: prime due squadre della Serie A per dominio palla e recuperi alti, con numeri quasi speculari.

Lautaro verso la 150ª partecipazione attiva in A: il Como può diventare la sua 30ª “vittima” diversa nel torneo.

verso la 150ª partecipazione attiva in A: il può diventare la sua 30ª “vittima” diversa nel torneo. Nico Paz è già a 5 gol e 5 assist: a un passo dal tris di gare di fila con partecipazione attiva, sarebbe un altro segnale da leader.

Le statistiche stagionali di Inter e Como

Dati a confronto che raccontano equilibrio alto di qualità: Inter con più gol segnati (28 vs 19) e indice realizzativo solido, Como straordinario nella fase difensiva (7 reti subite) e in precisione al tiro. Il possesso palla è da vertice per entrambe (quasi 60%), con volumi di passaggi riusciti e recuperi alti ai massimi della lega. Attenzione ai piazzati e alla gestione delle transizioni: possono spostare l’inerzia.

Capitolo singoli: nell’Inter guida i gol Martinez (6), con Calhanoglu a quota 5; ai passaggi vincenti spiccano Dimarco e Barella (4). Nel Como il faro è Paz (5 gol e 5 assist), supportato da Rodriguez (4 assist). Cartellini: più ammonito lariano Smolcic (5), tra i nerazzurri spicca Sucic (3). Clean sheet: Sommer a 5 in A (6 di squadra), Butez a 6.

Inter Como Partite giocate 13 13 Vittorie 9 6 Pareggi 0 6 Sconfitte 4 1 Gol segnati 28 19 Gol subiti 13 7 Possesso palla (%) 59.9 60.7 Tiri nello specchio 69 70 Precisione tiri in porta (%) 40.12 51.85 Clean sheet (squadra) 6 6 Cartellini gialli 19 30 Cartellini rossi 0 2 Capocannoniere Martinez 6 Paz 5 Top assistman Dimarco 4 Paz 5

FAQ Quando e a che ora si gioca Inter-Como? Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18:00. Dove si gioca Inter-Como? Allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Chi è l’arbitro di Inter-Como? L’arbitro è Marco Di Bello, con assistenti Imperiale e Bianchini; IV Piccinini, VAR Gariglio, AVAR Guida.