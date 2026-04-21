Inter-Como, è bufera sui telecronisti Mediaset: “Tifavano per la rimonta”

Il commento su Canale 5 di Callegari e Paganin solleva le proteste dei social: per diversi utenti sarebbe stata troppo schierata in favore dei nerazzurri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Web in subbuglio per la telecronaca di Inter-Como su Canale 5: il telecronista Massimo Callegari e il talent Massimo Paganin sono finiti nel mirino dei social, accusati di un commento troppo schierato in favore dei nerazzurri.

Inter-Como, social contro Callegari e Paganin

Una semifinale di Coppa Italia accesa e rocambolesca come quella tra Inter e Como non poteva che scatenare polemiche sui social. Oltre a qualche episodio arbitrale – su tutti il presunto fallo di Acerbi su Douvikas in area interista, non rilevato dal direttore di gara Sozza – a far discutere è stata anche la telecronaca offerta su Canale 5 dal giornalista Massimo Callegari e dal commentatore Massimo Paganin. Entrambi, infatti, sono stati accusati di essere troppo pro-Inter.

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Le accuse ai telecronisti

Le accuse ai telecronisti provengono non solo dai tifosi del Como, ma anche da tutti i supporter delle squadre storicamente avversarie dell’Inter, dalla Juventus al Milan fino al Napoli. I primi attacchi a Callegari e Paganin arrivano già nel primo tempo, proprio dopo un contatto fuori area tra Acerbi e Douvikas. “Mano in faccia di Bonny, fischiato fallo e sento in telecronaca ‘No, ma dai, io questi falli non capisco come possano essere fischiati’. Passano 30 secondi e Acerbi tira la maglia a Douvikas quasi lanciato in porta, cade, fallo fischiato favore Inter: ‘Acerbi di esperienza’. Amen”, scrive Adpenjor su X. “Canale 5 oggi trasformata in Inter Channel: telecronaca con Massimo Paganin che più interista non si può”, aggiunge Lucalai. “Davvero indecente la telecronaca della partita. Tra un po’ urlano forza Inter”, l’accusa di Lukinho.

La rimonta nerazzurra

Ma è nel secondo tempo, quando l’Inter avvia la sua rimonta passando da 0-2 a 3-2 in pochi minuti, che le accuse verso Callegari e Paganin si moltiplicano. Il volume delle proteste sui social aumenta in particolare dopo il gol dell’1-2 di Calhanoglu, che il telecronista accompagna alzando la voce. “Ma cosa urla Callegari!?! Tifano per la rimonta”, scrive Sergio. “Telecronaca pro Inter”, commenta OnlyRedBlue. “Imbarazzante telecronaca di Inter-Como stasera dei due commentatori”, aggiunge Donato. “Arbitraggio vergognoso… e telecronaca non ne parliamo…”, il parere di Tina.