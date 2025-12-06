Ora l’Inter conquista Fabregas: che lodi ai nerazzurri di Chivu, poi la replica stizzita a Hernanes

L'Inter ha il sì di Fabregas, almeno dal punto di vista dell'apprezzamento del gioco. L'allenatore del Como ha infatti riempito di lodi i nerazzurri di Chivu dopo il diverbio televisivo con Hernanes

L’Inter vince e convince contro il temibile Como battuto 4-0 al termine di una prestazione che sembra aver conquistato anche colui che in estate era stato l’oggetto dei desideri della dirigenza meneghina, Cesc Fabregas, che nel dopo partita ha paragonato i nerazzurri al Barcellona di Messi, Iniesta e Xavi per rendere l’idea della loro forza. Il tutto dopo aver bisticciato con Hernanes.

Fabregas: “Non ho visto grande differenza, ma contro avevamo Lautaro e Thuram”

Con la netta sconfitta per 4-0 contro l’Inter si interrompe a dieci la striscia di imbattibilità del Como in Serie A. Nonostante il risultato rotondo per Fabregas non c’è stata enorme differenza tra due squadre, se non forse la presenza di determinati top player tra le fila dei nerazzurri: “La cosa più difficile è fare un’analisi adesso (le parole di Cesc a Dazn, ndr), dopo aver perso 4 a 0. Risultato pesante ma calcisticamente non ho visto una grande differenza. Contro avevamo due attaccanti di livello mondiale, fortissimi. Facciamo quelli che facciamo tutte le settimane, avremmo potuto proteggere la difesa ma mi sono detto di no e di proseguire così. Questa è una di quelle sconfitte che ti fa crescere tanto. Se vinci sempre sei un fenomeno e non cresci, si cresce di più e si impara di più dopo un ko così. Abbiamo perso contro una squadra fortissima, potevamo difenderci tutti dietro, è meritato ma preferisco perdere così. Poi abbiamo preso un goal un po’ imbarazzante su palla inattiva e dopo il terzo abbiamo mollato ma a questa età e a questo momento della carriera è anche giusto”.

La replica stizzita di Cesc a Hernanes

Durante l’intervista post partita a Dazn c’è stato spazio anche per un piccolo diverbio tra Fabregas ed Hernanes, che non ha condiviso l’affermazione del tecnico catalano sulla poca differenza tra Como e Inter, evidenziando le difficoltà dei lariani a inizio match. Affermazioni che hanno infastidito Cesc, che ha replicato in maniera stizzita all’ex giocatore della Lazio: “Nei primi 20 minuti hanno avuto occasioni da goal perché abbiamo lanciato la palla lunga e ci è tornata subito. Abbiamo fatto la stessa partita di sempre, è facile parlare da là seduti ma riguardati la partita che è meglio”.

Fabregas, che lodi all’Inter di Chivu

Per spiegare poi il risultato così pesante Fabregas ha giustamente poi fatto i complimenti all’Inter, alla quale ha indirettamente tributato anche un paragone eccellente: “Puoi pressare sempre ma se ti trovi il Barcellona di Xavi, Messi e Iniesta che erano fortissimi allora non è la stessa cosa. Sono bravi, ti trovano sempre la soluzione e giocano di memoria. È una cosa che ti fa imparare tantissimo”. Complimenti che certamente avranno fatto piacere all’Inter, che in estate aveva provato a ingaggiarlo per sostituire Inzaghi salvo ricevere un due di picche in risposta, e ribadito anche dall’intenzione di Cesc di studiare in maniera più approfondita i nerazzurri dal vivo: “Martedì giocheranno contro il Liverpool e verrò qui per continuare ad imparare”.