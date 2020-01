Inter, in tanti a rischio squalifica

Il post Inter-Cagliari potrebbe costare carissimo ai nerazzurri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero ben cinque i tesserati della Beneamata a rischio squalifica. Oltre a Lautaro Martinez e Berni (per entrambi possibile stop per più turni), nei guai anche Ranocchia, D’Ambrosio e Conte.

In particolare, attenzione alla posizione di Conte. L’allenatore dell’Inter ha manifestato, in maniera evidente, il suo disappunto per l’operato dell’arbitro Manganiello. Potrebbe anche rischiare la squalifica. Intanto il club starebbe pensando di multare Lautaro Martinez, come prevede il regolamento interno del club.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 09:16