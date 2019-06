Inter, Conte all'assalto di un altro campione della Roma

Antonio Conte vuole plasmare l'Inter a sua immagine e somiglianza e sta spingendo per l'ingaggio di alcuni elementi che potrebbero brillare nel 3-5-2 che ha in mente per rilanciare i nerazzurri nella prossima stagione.

Secondo quanto riporta La Repubblica, il neo tecnico del club meneghino da alcune settimane ha iniziato un pressing in prima persona per convincere Alessandro Florenzi a vestire la maglia dell'Inter. Già in passato, ancora prima dell'arrivo del mister leccese a Milano, i nerazzurri si erano fortemente interessati al giocatore, prima del rinnovo di contratto poi firmato la scorsa estate.

Conte lo reputa ideale nel 3-5-2 che ha in mente e ha avviato contatti con il suo entourage: difficile però smuovere l'esterno dei capitolini, che dopo l'addio di Daniele De Rossi è diventato capitano ed è una delle figure di riferimento all'interno dello spogliatoio giallorosso.

Florenzi è valutato 25 milioni di euro, l'Inter potrebbe fare il suo nome nella trattativa per il trasferimento di Edin Dzeko ai nerazzurri. Per la fascia si segue anche Lazaro, esterno austriaco dell'Hertha Berlino, che l'Inter avrebbe sott'occhio da tempo.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 13:11