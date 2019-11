Inter, Conte contro Marotta: i tifosi si sono già schierati

Ambiente incandescente in casa Inter dopo lo sfogo di Antonio Conte successivo alla sconfitta contro il Borussia Dortmund. Risultato che secondo l’allenatore è dovuto alla scarsa profondità della rosa, una caratteristica già evidenziata in passato da Conte che stavolta però è stato più aggressivo nelle proprie accuse alla dirigenza nerazzurra.

Il tecnico non ha fatto il nome di Beppe Marotta, ma è apparso chiaro a tutti che l’obiettivo delle sue critiche fosse l’ad, incapace a suo dire di mantenere le promesse fatte in estate in sede di mercato. Lo sfogo di Conte, però, non è piaciuto alla stragrande maggioranza dei tifosi nerazzurri.

“CONTE PIAGNONE”. Sul web gli interisti si sono schierati quasi tutti con la società. “Non mi aspettavo un Conte così piagnone e lamentoso…mi ha deluso…”, il commento di Valter su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo nerazzurro.

Anche Federico attacca Conte: “Credo nessuno gli abbia chiesto di vincere campionato e Champions. Gli hanno preso i giocatori che ha chiesto eccetto Dzeko. Stasera poi è stato evidente il calo psicologico al rientro dagli spogliatoi, gol come il 2-2 neanche in serie C si prende… Oggi sarebbe proprio il caso che un paio di domande se le faccia”.

Gianni, invece, pretende le scuse dal suo allenatore: “Oggi Conte deve fare solo due cose: 1) chiede scusa per lo sfogo stupido di ieri sera; 2) se non chiede scusa si dimette e rinuncia a 12 milioni netti l’anno. Questo è quello che deve fare un uomo vero dopo quanto successo ieri sera nel dopo partita”.

Anche Mara batte sul tasto del lauto ingaggio del tecnico nerazzurro: “La dirigenza ha colpe sulla rosa corta, ma sulla mentalità con cui scendono in campo conte caro la colpa è tua! Con i soldi che prendi non cercare nemmeno a scaricarla su altri…”.

IL REPULISTI. Mentre Erasmo accusa Conte di aver esagerato con le “pulizie” nello spogliatoio nerazzurro: “Io non credo che ieri di sia persa la partita per stanchezza, comunque Chi ha aggiunto Perisic alla lista degli epurati (che ha accorciato la panchina ?)”.

Infine, l’attacco finale arriva da Enrico: “L’avete voluto il gobbo dal dna vincente? Ora puppatevelo”.

Tra le poche voci fuori dal coro, quella di Salvatore: “Abbastanza evidente che parli della scelta della società di regalare Nainggolan, quando hai in rosa Gagliardini e Borja Valero e di accontentarsi di Politano come riserva quando voleva Dzeko. Col sennò di poi, due scelte azzardate e sbagliate”.

