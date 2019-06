Inter, Conte detta la linea: Icardi sul mercato

La nuova Inter sta prendendo sempre più forma. Il neo tecnico Antonio Conte starebbe dettando la linea per allestire una rosa in grado di competere a livelli altissimi. L'accordo con Edin Dzeko, secondo Calciomercato l'originale, sarebbe ormai ad un passo dalla classica fumata bianca. Contratto di tre anni per l’esperto centravanti bosniaco, voluto fortemente dallo stesso Conte e desideroso di rimettersi in gioco altrove.

Da capire ora il futuro di Mauro Icardi. Secondo diverse indiscrezioni di mercato, il bomber argentino sarebbe sul mercato. L'Inter attende offerte adeguate, così da lasciarlo partire. Icardi, dal canto suo, ha, in più occasioni, ribadito di voler restare nerazzurro ma l'impressione è che, se dovesse arrivare la proposta giusta, il futuro del compagno di Wanda Nara sarà in un’altra squadra (sullo sfondo sempre il Real Madrid ma attenzione anche al Manchester United).

La dirigenza nerazzurra non avrebbe nessuna intenzione di svendere l'ex capitano, nonostante i tanti problemi nati durante l'ultima stagione. A tal proposito, l'offerta dovrebbe essere superiore ai 70 milioni di euro.

Con i soldi incassati dall'eventuale cessione di Maurito, l'Inter punterebbe su Romelu Lukaku, 26enne attaccante (di proprietà del Manchester United) di grande forza fisica molto apprezzato da Conte che già l'aveva cercato ai tempi in cui allenava il Chelsea. Con Dzeko e Lukaku, l'attacco nerazzurro sarebbe completo e, soprattutto, "di peso". L’Inter non starebbe lavorando solo per migliorare il reparto offensivo. Si parla anche di una trattativa con Nicolò Barella del Cagliari. Sullo sfondo la ricerca di un trequartista di valore assoluto per dare a Conte più soluzioni offensivi possibili.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 08:49