Inter, Conte e Marotta gelano Icardi: "No alla Juve"

Inizia ufficialmente l’era Conte. Nel giorno del raduno dell’Inter, il tecnico leccese si è presentato in conferenza stampa, in compagnia di Beppe Marotta: “Vincere subito? Sono una persona che non si pone limiti e non voglio che altri si pongano limiti a inizio stagione. Dovessi pormi limiti io, creerei subito alibi. Negli ultimi anni si è creato un gap enorme nei confronti della Juve soprattutto e anche del Napoli. Dobbiamo lavorare tanto e meglio degli altri per colmare il gap. Dobbiamo partire con l’ambizione di dare il meglio di noi stessi. Vediamo poi cosa accadrà. Insieme possiamo avere quei 20-25 punti in più rispetto al passato. Io dovrò indicare la strada e dovrò essere molto attento che i giocatori seguano questa strada. E’ una strada fatta di fatica, volontà, sofferenza, passione. I giocatori dovranno seguire questa strada se abbiamo l’ambizione di pensare da vincenti. Se qualcuno non ha questa ambizione, è giusto che in maniera onesta si faccia da parte”.

L’attenzione si sposta sugli esuberi. Per quanto riguarda Mauro Icardi, la parola passa a Beppe Marotta che è chiaro: “Quando si definisce un progetto bisogna identificare i profili necessari per realizzarlo. Non entro nei particolari, con tutte le componenti societarie siamo arrivati a quresta conclusione sofferta. Non siamo sprovveduti, siamo professionisti. Abbiamo l’obbligo di rispettare gli uomini e considerare i giocatori come asset patrimoniali. Non vogliamo depauperare il patrimonio ma le scelte vanno fatte con coraggio, il coraggio delle proprie azioni. Abbiamo deciso di muoverci così in modo omogeneo sicuri di fare il bene della società senza mancare di rispetto anessuno. Il fatto di dichiararlo pubblicamente fa parte del lavoro. Si alleneranno con noi, ci sono dei diritti e dei doveri“.

Sulla destinazione dell’argentino: “Escludo che Icardi vada alla Juve, non ci sono le minime condizioni. Bisogna trovare una società che soddisfi le esigenze del calciatore, la volontà del calciatore è prioritaria ma in questo momento non si vede nemmeno l’ombra della Juve. Se resta? Nel caso succedesse ci vedremo a fine mercato. Oggi siamo ottimisti e abbiamo una visione diversa”.

Così Conte sulla situazione di Icardi e Nainggolan: “Penso che il club abbia avuto il tempo per valutare la situazione e prendere le decisioni e poi agire. Io mi sono allineato al club, dobbiamo essere un’unica cosa”.

SPORTAL.IT | 07-07-2019 16:23